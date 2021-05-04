Após vencer a primeira no Paranaense, Rafael Castro exalta trabalho do grupo do Maringá

O Maringá venceu sua primeira partida no Campeonato Paranaense e saiu da zona de rebaixamento do estadual após bater o Cianorte, por 1 a 0, fora de casa. O time agora possui 8 pontos e está a um tento da zona de classificação para a segunda fase da competição. Ex-Corinthians, o zagueiro Rafael Castro, de 25 anos, falou sobre a alegria de ter conquistado os três pontos no último domingo. Rafael Castro foi titular em todas as 8 partidas do time no estadual e atuou em 708 dos 720 minutos disputados.- O sentimento é o melhor possível pois estamos trabalhando duro e evoluindo jogo após jogo. Com o desempenho que vínhamos tendo nos últimos jogos sabíamos que a vitória estava próxima e graças a Deus fizemos mais uma boa partida diante da forte equipe do Cianorte na casa deles e podemos impor o nosso ritmo para sair com os três pontos. O grupo todo está de parabéns e com certeza essa vitória vai nos dar mais tranquilidade e confiança para seguirmos em busca dos nossos objetivos dentro da competição.