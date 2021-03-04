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Após um gol e uma assistência em Dérbi, Vital é elogiado por técnico do Corinthians: 'Tem evoluído'

Vagner Mancini revelou orientações para que o jogador participe de setores mais produtivos nas partidas...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 15:19
Em noite de elogios do técnico Vagner Mancini aos seus jogadores, o meia Mateus Vital não poderia ficar de fora. Autor do primeiro gol do Corinthians e dono da assistência para Rodrigo Varanda empatar o clássico contra o Palmeiras por 2 a 2, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o meia teve a sua evolução destacada pelo treinador corintiano ao fim da partida.
- Fico feliz em ver a equipe chegando bem, tendo oportunidades de gol. O Mateus fez mais um grande jogo, ele tem melhorado desde que cheguei no Corinthians, tem evoluído - disse Mancini em entrevista coletiva ao fim do Dérbi.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO treinador corintiano também revelou conversas recentes com Vital, onde orientou o meia participar mais dos jogos em setores do campo onde ele corresponderá efetivamente à equipe.
- Já conversei muito com ele sobre essa capacidade técnica que tem, mas que tem que ser canalizada para um jogo mais específico. Não pode se desgastar numa parte do campo onde ele não represente nada em termos táticos e técnicos - pontuou Mancini.

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