Após um gol e uma assistência em Dérbi, Vital é elogiado por técnico do Corinthians: 'Tem evoluído'

Em noite de elogios do técnico Vagner Mancini aos seus jogadores, o meia Mateus Vital não poderia ficar de fora. Autor do primeiro gol do Corinthians e dono da assistência para Rodrigo Varanda empatar o clássico contra o Palmeiras por 2 a 2, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o meia teve a sua evolução destacada pelo treinador corintiano ao fim da partida.

- Fico feliz em ver a equipe chegando bem, tendo oportunidades de gol. O Mateus fez mais um grande jogo, ele tem melhorado desde que cheguei no Corinthians, tem evoluído - disse Mancini em entrevista coletiva ao fim do Dérbi.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO treinador corintiano também revelou conversas recentes com Vital, onde orientou o meia participar mais dos jogos em setores do campo onde ele corresponderá efetivamente à equipe.