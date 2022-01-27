Após tropeço, auxiliar de Carille no Santos busca visão positiva do empate

Leandro Silva, auxiliar de Carille, comandou a equipe do Santos no empate em 0 a 0 com a Inter de Limeira, fora de casa, no Estádio Major José Levy Sobrinho, pelo Campeonato Paulista. No final da partida, o profissional comentou sobre a atuação do time e destacou os pontos positivos da equipe.- Acho que temos de olhar sempre o lado mais positivo, estamos num início de preparação. 17 dias de preparação, perdemos um jogador no fim do primeiro tempo. Tivemos de jogar praticamente 50 minutos com um jogador a menos, com certeza dificulta muito. Início de temporada. Alguns jogadores tiveram Covid, ainda estamos nesse processo de readaptação. Acho que tem muito mais coisas positivas para tirar do jogo. Claro que ainda tem correções, atletas chegando, Bauermann e Bruno fazendo suas estreias - disse Silva.No último lance do primeiro tempo, o meia Gabriel Pirani foi expulso. No intervalo, Leandro Silva não mexeu na equipe. As mudanças no Peixe ocorreram na parte final do jogo e Leandro Silva explicou os motivos para não mudar a equipe antes.- Quando voltamos do intervalo com um a menos, fizemos alguns ajustes para poder buscar a reação. Achei que os jogadores se comportaram bem, usamos alguns jogadores mais leves. Você mudando a forma de jogar, com um jogador a menos, ficou um jogo de muita bola parada, para mexer no time tem de pensar em tudo. Bola parada, força física, preparação para poder entrar", completou o profissional.