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Após triunfo sobre o rival, Samuel Xavier, do Fluminense, exalta: 'Muito feliz em voltar a jogar e vencer'

Lateral comemorou seu retorno aos gramados após quatro partidas e disse que essa vitória dá confiança a equipe para a temporada. Na quarta, ele reencontra seu ex-clube, o Ceará...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:15
Crédito: Lucas Merçon/FFC
O Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0 na Neo Química Arena, e o duelo marcou o retorno de Samuel Xavier aos gramados. O jogador desfalcou a equipe nas últimas quatro partidas em virtude de dores na coxa esquerda. O atleta disse estar feliz com o retorno e logo com vitória em um clássico. Ele também destacou que terminou bem o jogo e conseguiu controlar bem a marcação no setor defensivo.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro- Muito feliz em voltar a jogar e vencer um clássico. Isso me dá confiança e para equipe também. Tivemos uma sequência que não gostaríamos, mas graças a Deus voltamos a vencer - disse o lateral-direito, e em seguida emendou.
+ ATUAÇÕES: André resolve para o Fluminense e marca gol da vitória
- Voltando a jogar depois de quatro jogos fora. Não é nada fácil. Nessas horas tem que ser sábio, não apoiar tanto e procurar ser eficiente na marcação. Consegui controlar a marcação ali e deixar os jogadores do meio e do ataque mais a vontade para apoiar. O importante é que terminei bem o jogo e, Mais ainda, o time conseguiu vencer - frisou.
+ Fluminense não joga bem, mas aposta em superação e vence o clássico
Com o triunfo, o Tricolor subiu quatro posições e agora soma 13 pontos. O próximo compromisso será na quarta-feira diante do Ceará, às 21h30 ,em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que será o reencontro de Samuel Xavier com o Vozão, e o lateral ressaltou que esse triunfo dá confiança ao time para a sequência da temporada.
- Essa vitória nos dá confiança. Não são “só” os três pontos, o time recupera o autoestima e Quarta tem um jogo importantíssimo contra o Ceará e precisamos novamente vencer. O time já virou a chave, a comemoração da vitória contra o Flamengo já passou - salientou.

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