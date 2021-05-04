Após treinar no elenco profissional do Palmeiras, Ruan Santos vive expectativa de retomada do Sub-20

Crédito: Reprodução/Instagram

Após quase dois meses de paralisação da categoria sub-20 em decorrência da piora no quadro da pandemia no Brasil, o Palmeiras retorna a campo nesta quarta-feira (05), dando início a retomada do esporte na base. O Alviverde encara o Náutico, no Allianz Parque, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20.

No início de março, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras goleou o Presidente Médici (RO) por 8 a 0. Aquele foi o único duelo da equipe na atual temporada e, portanto, o zagueiro Ruan Santos, que vive a expectativa da volta, está sem atuar desde então.

- Estamos treinando forte. Sabemos a qualidade que o Palmeiras tem para ser campeão. Treinamos demais nesse período e sabemos que a situação em jogos é diferente. Estamos ansiosos e confiantes para colocar em prática o que fizemos nestes quase dois meses de treinamento - comentou.Com apenas treinamentos liberados nos últimos 60 dias, o zagueiro, além de integrar o elenco sub-20, também chegou a realizar uma semana de trabalho entre os profissionais durante o mês de abril.

Ainda que tenha ficado um longo período longe dos gramados, Ruan Santos afirma que a falta de ritmo não deve atrapalhar seu retorno. Recém promovido ao Sub-20, o defensor quer assegurar uma boa sequência de jogos para se firmar como titular em seu primeiro ano no grupo.

- Acredito que não atrapalha. É claro que a falta de ritmo de jogo conta um pouco, mas estamos treinando forte, realizando bastante amistosos e com muita vontade de vencer. Eu não vejo a hora de entrar em campo, dar o melhor e conseguir mostrar tudo o que fizemos nos últimos treinamentos - completou.