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futebol

Após trazer Ziyech e Werner, Chelsea quer David Alaba, do Bayern

De acordo com o jornal britânico 'The Sun', Blues buscam o reforço de um lateral esquerdo para a próxima temporada e o nome do jogador agrada o treinador Frank Lampard...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 14:08

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 14:08

Crédito: John MacDougall / AFP
Após anunciar as contratações de Ziyech e Werner, o Chelsea busca o reforço de um lateral esquerdo para a próxima temporada. Com isso, segundo o 'The Sun', a equipe londrina está interessada no jogador David Alaba, do Bayern de Munique.
No entanto, os bávaros não pretendem perder o lateral e ofereceram um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) por ano ao jogador. O valor se aproxima das grandes estrelas do elenco Manuel Neuer, Thomas Muller e Robert Lewandowski.
O austríaco é um jogador polivalente e pode jogar em mais de uma posição, o que atrai o treinador inglês Frank Lampard. Contudo, além dele, os Blues monitoram também o atleta Ben Chilwell, de 23 anos, do Leicester.
Na atual temporada, Alaba atuou em 30 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. Ao todo, com a camisa dos bávaros já foram 380 partidas e 31 gols, conquistando títulos como nove Bundesligas, cinco Copas da Alemanha, quatro Supercopas da Alemanha e uma Champions League. E MAIS:Thiago Alcântara rejeita renovação de contrato com o Bayern MuniqueArsenal pretende contratar Thomas Partey, do Atlético de MadridLazio perto de fechar com Marash Kumbulla, do Hellas VeronaDe olho no mercado, Lyon quer zagueiro Gabriel Paulista, do ValenciaHaaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora' E MAIS:

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