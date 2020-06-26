Após trazer Ziyech e Werner, Chelsea quer David Alaba, do Bayern

Crédito: John MacDougall / AFP

Após anunciar as contratações de Ziyech e Werner, o Chelsea busca o reforço de um lateral esquerdo para a próxima temporada. Com isso, segundo o 'The Sun', a equipe londrina está interessada no jogador David Alaba, do Bayern de Munique.

No entanto, os bávaros não pretendem perder o lateral e ofereceram um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) por ano ao jogador. O valor se aproxima das grandes estrelas do elenco Manuel Neuer, Thomas Muller e Robert Lewandowski.

O austríaco é um jogador polivalente e pode jogar em mais de uma posição, o que atrai o treinador inglês Frank Lampard. Contudo, além dele, os Blues monitoram também o atleta Ben Chilwell, de 23 anos, do Leicester.