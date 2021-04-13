Após título e folga, Flamengo inicia preparação para encarar o Vasco; Pedro participa de parte do treino

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O momento de comemoração passou, e o Flamengo retomou os trabalhos. Dois dias após conquistar a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, o elenco rubro-negro se reapresentou no CT Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira com as atenções voltadas para a disputa do Campeonato Carioca.

Sob o comando de Rogério Ceni, o grupo iniciou a preparação para o clássico contra o Vasco, pela nona rodada da Taça Guanabara. A partida está marcada para quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

+ Flamengo chega a 14 títulos nacionais e encosta no Palmeiras; relembre as conquistas!Desfalque do Flamengo na decisão contra o Palmeiras, Pedro foi a principal novidade no treinamento. Em fase de transição após lesão muscular, o atacante participou da primeira parte da atividade junto com o grupo e depois seguiu o processo de recondicionamento físico. A presença dele no clássico ainda não está confirmada. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge.

Antes mesmo da bola rolar, o clássico já iniciou fora das quatro linhas em função da alteração de data. Anteriormente, o jogo seria disputado na quarta-feira, às 21h, mas foi adiado pela Ferj após pedido do Flamengo. Sem ser consultado sobre a mudança, o Vasco emitiu uma nota criticando a Federação e acusando um favorecimento ao Rubro-Negro.

Polêmicas à parte, o treinador Rogério Ceni ganhou um dia a mais de preparação e deve utilizar força máxima contra o Vasco. Em contrapartida, a equipe terá apenas 48 horas de intervalo para o jogo contra a Portuguesa, no sábado, e a tendência é que a comissão técnica escale um time alternativo contra a Lusa.

O Flamengo volta aos trabalhos no Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira para dar sequência à preparação para o clássico.+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca