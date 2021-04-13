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Após título e folga, Flamengo inicia preparação para encarar o Vasco; Pedro participa de parte do treino

Elenco rubro-negro se reapresentou, na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu com as atenções voltadas para o clássico da próxima quinta-feira...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 17:51
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O momento de comemoração passou, e o Flamengo retomou os trabalhos. Dois dias após conquistar a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, o elenco rubro-negro se reapresentou no CT Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira com as atenções voltadas para a disputa do Campeonato Carioca.
Sob o comando de Rogério Ceni, o grupo iniciou a preparação para o clássico contra o Vasco, pela nona rodada da Taça Guanabara. A partida está marcada para quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã.
+ Flamengo chega a 14 títulos nacionais e encosta no Palmeiras; relembre as conquistas!Desfalque do Flamengo na decisão contra o Palmeiras, Pedro foi a principal novidade no treinamento. Em fase de transição após lesão muscular, o atacante participou da primeira parte da atividade junto com o grupo e depois seguiu o processo de recondicionamento físico. A presença dele no clássico ainda não está confirmada. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge.
Antes mesmo da bola rolar, o clássico já iniciou fora das quatro linhas em função da alteração de data. Anteriormente, o jogo seria disputado na quarta-feira, às 21h, mas foi adiado pela Ferj após pedido do Flamengo. Sem ser consultado sobre a mudança, o Vasco emitiu uma nota criticando a Federação e acusando um favorecimento ao Rubro-Negro.
Polêmicas à parte, o treinador Rogério Ceni ganhou um dia a mais de preparação e deve utilizar força máxima contra o Vasco. Em contrapartida, a equipe terá apenas 48 horas de intervalo para o jogo contra a Portuguesa, no sábado, e a tendência é que a comissão técnica escale um time alternativo contra a Lusa.
O Flamengo volta aos trabalhos no Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira para dar sequência à preparação para o clássico.+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Já classificado para as semifinais, o Flamengo é o atual vice-líder da Taça Guanabara, com 19 pontos. Como tem um jogo a menos, o Rubro-Negro pode recuperar a liderança com um empate ou uma vitória. Vale lembrar que o clássico contra o Vasco contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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