Após título, Diego Carlos é cobiçado por clubes da Premier League

Crédito: Lars Baron/AFP

Com a conquista da Liga Europa, Diego Carlos, zagueiro do Sevilla, tornou-se ainda mais valorizado no mercado e é cobiçado por diversos clubes da Premier League. O brasileiro, que sonha em ser convocado pelo técnico Tite, é monitorado por Manchester City, Liverpool e Manchester United, e tem uma cláusula de 75 milhões de euros.

O Sevilla, que durante a curta preparação para a temporada 2020/21 anunciou as contratações de Óscar Rodríguez e Rakitic, já se planeja para disputar a Supertaça Europeia, contra o Bayern de Munique. No entanto, saídas de jogadores podem ser inevitáveis e o brasileiro ao lado de nomes como Ocampos e Koundé, seguem valorizados no mercado europeu.

- Conversei com os meus agentes, e disse que não quero que me falem nada. Eles só me informam de coisas muito avançadas, mas eu só me concentro no Sevilla. Disse que no caso de sair da equipe, o meu objetivo é subir mais alto e o Sevilla é um gigante - disse o zagueiro.

No entanto, diante da crise imposta pela pandemia global de Covid-19, os clubes estão mais cautelosos quanto às negociações na próxima janela de transferência. Mesmo assim, uma das peças fundamentais do time de Lopetegui pode pintar na Inglaterra em breve.