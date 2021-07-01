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Após término do contrato, Jemerson se despede do Corinthians: 'Foi pouco, mas foi massa demais'

Zagueiro encerrou seu vínculo com o clube na última quarta-feira e usou suas redes sociais para se despedir do Timão, onde ficou por quase oito meses proveniente do Monaco...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 19:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 19:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na noite da última quarta-feira, no clássico contra o São Paulo, Jemerson foi relacionado para seu último jogo pelo Corinthians, já que seu contrato se encerrava naquele dia (30 de junho). Depois de quase oito meses de clube, o zagueiro usou suas redes sociais para se despedir do torcedor alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada
Contratado junto ao Monaco, da França, em novembro de 2020, mediante o pagamento de R$ 4,5 milhões para a rescisão do vínculo com os franceses, Jemerson assinou um contrato curto com o Timão, com a possibilidade de renovação, mas as parte não entraram em acordo e agora o atleta vai buscar ofertas do futebol de fora do país, preferencialmente na Europa.
Ao todo, Jemerson disputou 21 jogos pelo Corinthians e marcou três gols, dois deles contra a Inter de Limeira, nas quartas de final do Paulistão-2021. Durante o período de quase oito meses no clube, ele acabou enfrentando lesões que o deixaram afastado do gramado sem conseguir a sequência esperada no time.Nesta quinta-feira, o zagueiro usou seu Instagram para agradecer a todos os envolvidos pelo tempo que passou no Corinthians e disse sentir muito por não ter jogador diante da Fiel torcida. Confira o texto de despedida do defensor:
"Foi por pouco tempo, mas foi massa demais, Timão! Obrigado a todos - funcionários, comissão técnica, diretoria e jogadores - por tanto carinho e pela receptividade que tiveram comigo, desde o momento em que cheguei até hoje, quando encerro esse ciclo por aqui.
Sinto apenas por não ter conseguido jogar com a Fiel nas arquibancadas da Arena. Quando cheguei, me disseram que era uma das torcidas mais fanáticas do mundo, mas não é bem assim - É MUITO MAIS. Mesmo em meio a essa pandemia e à impossibilidade de se ter público no estádio, eu sempre senti o calor e o carinho vindo de vocês. Só tenho a dizer muito, muito obrigado mesmo!
Sucesso, muitas alegrias e conquistas, Corinthians"

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