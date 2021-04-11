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Após Supercopa, Bruno Henrique realça o Flamengo como o melhor do Brasil: 'Sem sombra de dúvidas'

Atacante do Rubro-Negro enalteceu o clube logo depois de conquistar a Supercopa do Brasil pelo segundo ano consecutivo, desta vez com vitória sobre o Palmeiras, em Brasília...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 15:50
Bruno Henrique passou em branco no histórico duelo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, mas não saiu do gramado sem antes disparar uma frase de efeito - algo marcante vindo dele desde "outro patamar".
Logo após a vitória nos pênaltis por 6 a 5 (após 18 cobranças das equipes e um 2 a 2 no tempo regulamentar), o atacante do Rubro-Negro foi enfático ao realçar que o Fla é o "melhor time do país".
- Hoje, sem sombra de dúvidas, Flamengo em primeiro lugar. Melhor time do Brasil. E o Palmeiras é um timaço também. Merece o respeito. Graças a Deus temos um goleiro excepcional. E conseguimos esse título mais uma vez - falou Bruno Henrique, emendando sobre a disputa de penais (ele não cobrou):
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
O Flamengo de Bruno Henrique, agora, volta o foco para o Carioca. O próximo jogo não valerá troféu, mas sempre é encarado como uma decisão. Nesta quarta, às 21h, o time de Rogério Ceni enfrenta o Vasco, em clássico válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara, no Maracanã.

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