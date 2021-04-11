Após Supercopa, Bruno Henrique realça o Flamengo como o melhor do Brasil: 'Sem sombra de dúvidas'

Bruno Henrique passou em branco no histórico duelo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, mas não saiu do gramado sem antes disparar uma frase de efeito - algo marcante vindo dele desde "outro patamar".

Logo após a vitória nos pênaltis por 6 a 5 (após 18 cobranças das equipes e um 2 a 2 no tempo regulamentar), o atacante do Rubro-Negro foi enfático ao realçar que o Fla é o "melhor time do país".

- Hoje, sem sombra de dúvidas, Flamengo em primeiro lugar. Melhor time do Brasil. E o Palmeiras é um timaço também. Merece o respeito. Graças a Deus temos um goleiro excepcional. E conseguimos esse título mais uma vez - falou Bruno Henrique, emendando sobre a disputa de penais (ele não cobrou):

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