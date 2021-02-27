  • Após ser campeão, Marcelo Cabo deixa o Atlético-GO e assina com o Vasco para a próxima temporada
futebol

Após ser campeão, Marcelo Cabo deixa o Atlético-GO e assina com o Vasco para a próxima temporada

Treinador conquistou o bicampeonato do estadual no comando do Dragão, neste sábado, e terá a chance de treinar pela primeira vez clube grande de sua cidade natal: Rio de Janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 19:51

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 19:51

Crédito: Reprodução
O treinador Marcelo Cabo deixou oficialmente o Atlético-GO após conquistar o bi do Campeonato Goiano ao derrotar o Goianésia, nos pênaltis. Com isso, o carioca terá pela primeira vez a chance de dar um grande passo em sua carreira e dirigir um grande clube de sua cidade: o Vasco. O novo comandante assinará um contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2021 e chega ao clube ao lado de Gabriel Cabo, seu filho e auxiliar.
> Confira a tabela do Campeonato Carioca
- Estou indo para um gigante do futebol brasileiro, que me deu essa oportunidade e acreditou no meu trabalho. Passa por uma reestruturação e confiou a mim esse trabalho técnico. Sempre tive uma meta profissional de voltar para um grande clube com o Vasco da Gama. Sei de todo o carinho e o amor que o Atlético tem por mim. Minha relação com o Atlético é diferente. Acredito na reestruturação do Vasco, na seriedade do presidente e do seu diretor. Quando saí do Rio, falei que voltaria a um dos quatro grandes. E o Vasco me abraçou, e eu abracei o Vasco. Eu mais escolhi o Vasco do que o Vasco me escolheu. – disse Marcelo Cabo em coletiva de imprensa após o título.
Neste final de semana, a diretoria do Vasco avançou nas negociações e fez uma proposta oficial ao empresário Alex Fabiano. O acerto já estava encaminhado, porém o treinador aguardava a decisão do Campeonato Goiano para fazer o anúncio e se pronunciar sobre o andamento da possível transação.
Vale destacar que Marcelo Cabo foi o escolhido pelo departamento de futebol do Vasco, que tem Alexandre Pássaro no comando, para iniciar uma reestruturação na equipe, que terá pela frente o Carioca, Copa do Brasil e a Série B. Além dele, a cúpula cruz-maltina analisou outros nomes e mapeou o mercado. Foram ventilados Lisca (América-MG), Fernando Diniz (sem clube), Pintado (Ferroviária) e Umberto Louzer (Chapecoense).
Em sua carreira, Marcelo Cabo ainda não teve a oportunidade de dirigir um clube grande do eixo Rio-São Paulo. Ele iniciou a sua carreira ao dirigir o Bangu em 2004 e já passou por dezesseis equipes ao longo desses anos. O técnico também trabalhou no Oriente Médio, e foi observador técnico da Seleção na Copa do Mundo de 2010, ajudando o então técnico Dunga.
O torcedor do Vasco deve lembrar de Cabo, quando ele dirigiu o Atlético-GO na conquista da Série B em 2016. Outro grande trabalho do carioca foi pelo CSA, quando recolocou a equipe alagoana de volta à elite do futebol brasileiro após 31 anos e ajudou o Azulão a erguer a taça do estadual, algo que não acontecia há 10 anos.

