Após sequência positiva, chance de rebaixamento do Santos diminui para apenas 11%

Crédito: Reprodução/@AthleticoPR

O Santos tem apenas 11% de chance de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o site InfoBola. A equipe de Fábio Carille teve uma sequência de duas vitórias seguidas sobre o Fluminense por 2 a 0 na Vila Belmiro e diante o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada. Com os resultados, o Peixe está a cinco pontos de distância da zona de rebaixamento.Dos times que estão no Z4, a Chapecoense, que ocupa a lanterna, tem 99% de chance de cair, o Grêmio na vice lanterna tem 83%, o Juventude 73% e o Sport com 74%. O Bahia que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 23%. Subindo a tabela temos: Athletico-PR com 15%; Ceará com 10%; São Paulo com 5%; Atlético-GO, Cuiabá e América MG com 2% e Fluminense com 1%.

Depois de um jejum de onze jogos sem vitória, o Peixe voltou a vencer o Grêmio em confronto direto e contou com outros resultados para seguir fora da zona de rebaixamento. Perdeu para o Atlético-MG, empatou com o Sport e foi derrotado para o América-MG em casa com 50% da capacidade da Vila Belmiro e com os ingressos esgotados.Recebeu o Fluminense na Vila durante a semana, contou com a Vila lotada mais uma vez e venceu por 2 a 0. Contra o Athletico-PR venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada e conseguiu a primeira sequência de duas vitórias seguidas no Brasileirão, a segunda vitória fora de casa na competição.