Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após sequência positiva, chance de rebaixamento do Santos diminui para apenas 11%
futebol

Após sequência positiva, chance de rebaixamento do Santos diminui para apenas 11%

Peixe venceu os dois últimos jogos e abriu cinco pontos de vantagem sobre o Z4...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 12:27

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 12:27

Crédito: Reprodução/@AthleticoPR
O Santos tem apenas 11% de chance de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, segundo o site InfoBola. A equipe de Fábio Carille teve uma sequência de duas vitórias seguidas sobre o Fluminense por 2 a 0 na Vila Belmiro e diante o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada. Com os resultados, o Peixe está a cinco pontos de distância da zona de rebaixamento.Dos times que estão no Z4, a Chapecoense, que ocupa a lanterna, tem 99% de chance de cair, o Grêmio na vice lanterna tem 83%, o Juventude 73% e o Sport com 74%. O Bahia que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 23%. Subindo a tabela temos: Athletico-PR com 15%; Ceará com 10%; São Paulo com 5%; Atlético-GO, Cuiabá e América MG com 2% e Fluminense com 1%.
Depois de um jejum de onze jogos sem vitória, o Peixe voltou a vencer o Grêmio em confronto direto e contou com outros resultados para seguir fora da zona de rebaixamento. Perdeu para o Atlético-MG, empatou com o Sport e foi derrotado para o América-MG em casa com 50% da capacidade da Vila Belmiro e com os ingressos esgotados.Recebeu o Fluminense na Vila durante a semana, contou com a Vila lotada mais uma vez e venceu por 2 a 0. Contra o Athletico-PR venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada e conseguiu a primeira sequência de duas vitórias seguidas no Brasileirão, a segunda vitória fora de casa na competição.
Neste domingo recebe o Palmeiras, às 16h, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Brasileiro. Pela primeira vez, o Santos terá 100% da capacidade do estádio e a torcida esgotou todos os 16 mil ingressos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados