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Após sequência internacional, Wesley espera Palmeiras com 'chave virada' para 'decisões' do Paulistão

Cria da base quer foco total em complicada sequência final do Verdão no Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 07:00

Publicado em 06 de Março de 2022 às 07:00

Quando entrar em campo neste domingo (6) para encarar o Guarani, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, o Palmeiras terá enfim, pela primeira desde o início da temporada, o foco todo concentrado no Campeonato Paulista.Passadas as disputas do Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana, o Verdão tem agora somente o Paulistão para disputar até o mês que vem, quando terá início a Copa Libertadores.
O problema é essa dedicação total ao Estadual veio em um momento extremamente complicado, no que diz respeito à tabela. Após o Bugre, o Verdão enfrentará o São Paulo na quinta-feira (10), no Morumbi, e depois receberá o Santos, no dia 13, e o Corinthians, no dia 17, ambos em casa. A participação na primeira fase será encerrada diante do Red Bull Bragantino, certamente o time do interior mais difícil.
Justamente por isso, o atacante Wesley espera que a chave na cabeça dos jogadores alviverdes esteja de fato virada para ter toda a concentração necessária para esta reta final da primeira fase.
- Agora é mudar o foco para o Paulista, que é um dos torneios mais disputados do Brasil, e sabemos que não tem jogo fácil. É virar a chavinha porque depois do Guarani tem os clássicos seguidos e aqui no Palmeiras clássico é um campeonato à parte.
Wesley entrou bem na vitória contra o Athletico-PR, na decisão da Recopa, na última quarta-feira (2), e espera que possa manter o ritmo nessa sequência com cara de final para o Alviverde.
- É importante estar atuando bem e estou sempre pronto para quando o professor precisar. Isso é fruto do trabalho do dia a dia para eu poder aproveitar as oportunidades quando elas surgirem.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: WesleydurantetreinodoVerdãonoúltimosábado(5,naAcademiadeFutebol(Foto;CesarGreco/Palmeiras)

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