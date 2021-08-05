Após seis anos, Rafael Longuine se despede do Santos: "Inesquecível"

O meia Rafael Longuine anunciou na noite desta quarta-feira sua saída do Santos. O jogador está de malas prontas para o Operário, time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.O contrato do jogador com o Peixe se encerraria em 31 de agosto, mas sua saída foi antecipada de forma amigável. Destaque do Campeonato Paulista de 2015 pelo Audax, Rafael Longuine nunca conseguiu se firmar na Vila. Aos 31 anos, o jogador foi emprestado para Coritiba, Guarani, Ponte Preta e CRB, onde viveu um bom momento até sofrer uma séria lesão no ligamento do joelho direito, que necessitou de uma cirurgia."Hoje é dia de encerrar um ciclo muito importante na minha carreira, na minha vida, onde pude realizar um sonho de vestir essa camisa! Foram 6 anos entre idas e vindas defendendo o #MantoSagrado do SANTOS FC. Um período inesquecível em um clube gigante, onde fui muito bem acolhido, fui CAMPEÃO, tive o carinho da torcida e vivi momentos muito especiais ao lado de grandes amigos que levarei para o resto da minha vida! Minha eterna gratidão ao Santos FC que sempre terá a minha torcida, aos companheiros de clube, a todos os funcionários e, é claro, a toda nação santista. Jamais esquecerei tudo o que aconteceu nessa jornada. Obrigado, Peixão. Obrigado @santosfc", publicou Longuine em seu Instagram.