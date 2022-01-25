Após rivalizarem em decisões do profissional, Palmeiras e Santos duelam pela Copinha

Palmeiras e Santos decidem, nesta terça-feira, às 10h, a edição 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em jogo marcado para o Allianz Parque, os rivais escrevem mais um capítulo dessa história, principalmente dando sequência a uma série de decisões ocorridos no profissional, desde Paulistão até Libertadores. Chegou a hora dos garotos da base batalharem pela glória.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Essa sequência de decisões mais recente começou em 2015, quando o Verdão se reestruturou e passou a ser um dos clubes mais saudáveis do país. No Paulistão daquele ano, os dois times decidiram o título em duas partidas, com vitória palmeirense, no Allianz, e vitória santista, na Vila Belmiro. Com empate no agregado, o duelo foi para os pênaltis, levando a melhor a equipe do Peixe.

No mesmo ano, mais tarde, veio a decisão da Copa do Brasil e, mais uma vez, Palmeiras e Santos se encontraram na final, novamente em dois jogos. O primeiro, nesse caso, foi na Vila Belmiro, com vitória do Peixe por 1 a 0. A volta, no Allianz Parque, rendeu uma vitória emocionante do Alviverde por 2 a 1 no tempo normal. Outra vez, pênaltis, mas agora com Verdão levando a melhor.Em 2016, depois de terem duelado na semifinal do Paulistão, com classificação santista, os clubes passaram a brigar pelo título do Brasileirão. Até as últimas rodadas, a disputa foi parelha, até que o Palmeiras arrancou e garantiu a taça para levar a melhor novamente sobre o rival na batalha por um título nacional.

Depois essa rivalidade em decisões deu uma pausa, mas teve um suspiro em 2018, quando se enfrentaram na semifinal do Paulistão, em que o Verdão saiu classificado. No entanto, esse tempo sem duelarem por título acabou levando à maior final possível: a da Copa Libertadores. Em 2021, valendo pela edição 2020, Palmeiras e Santos decidiram o torneio continental no Maracanã, com direito a gol de Breno Lopes na prorrogação para o Alviverde gritar "campeão".

Nesta terça-feira, as decisões do profissional dão espaço para a base, no principal torneio de jovens do país. Será a primeira vez que Palmeiras e Santos disputam uma final de Copinha. Duas das melhores categorias de base do Brasil escreverão mais um capítulo dessa centenária história de rivalidade. Para o Verdão, pode significar o seu primeiro e tão sonhado título na competição. Já para o Peixe pode ser a quarta conquista e um tira-teima contra o rival.

Decisões entre Palmeiras e Santos nos últimos anos:

Paulistão-2015 - Final - Santos campeãoCopa do Brasil-2015 - Final - Palmeiras campeãoPaulistão-2016 - Semifinal - Santos classificadoBrasileirão-2016 - Palmeiras campeão e Santos vicePaulistão-2018 - Semifinal - Palmeiras classificadoLibertadores-2020 - Final - Palmeiras campeão