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Após reunião com Jorge Salgado, Alexandre Campello inicia transição do Vasco com Leven Siano

Atual presidente dividiu dados do clube com o mais votado da eleição do dia 7 de novembro e outros três membros da chapa...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 20:56

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 20:56

Crédito: Leven Siano e Campello já trocaram farpas, mas não nesta quarta (Fotos: Felippe Rocha; Paulo Fernandes/Vasco
Um dia depois da reunião com Jorge Salgado, o atual presidente do Vasco, Alexandre Campello, se reuniu, na tarde desta quarta-feira, com Luiz Roberto Leven Siano. O mais votado na eleição do Vasco do dia 7 de novembro (cuja validade será votada na semana que vem) deixou o encontro, em São Januário, satisfeito, apesar de compreensivo sobre os problemas do clube.- Pediram tempo para nos apresentar os 73 itens de documentos e informações que requisitamos, o que é razoável e compreensível. Foi estabelecida uma rotina de apuração de tudo que precisamos e os encontros serão continuados. Fomos recebidos com cordialidade e gentileza. Vimos que o clube está com controles e processos organizados. Verificamos que os diagnósticos do "Somamos" (projeto de gestão da chapa de mesmo nome) sobre alguns dos principais problemas do clube estão corretos, dente os quais a necessidade imediata de um aporte urgente de investimento novo e o crônico fluxo de caixa negativo - afirmou Leven Siano, ao LANCE!. E concluiu:
- Nossos executivos, entretanto, saíram animados de que terão total condição de adequar a operação do clube com ajustes e captações - garantiu.
Leven Siano esteve presente em São Januário acompanhado de três membros da linha de frente do grupo que tomará posse na segunda quinzena de janeiro. Isso, claro, se confirmada a vitória na Justiça, conforme esperam. São eles Augusto Tannure, Luís Paulo Rosenberg e Nilton Maia.
Tannure, como possível diretor financeiro; Rosenberg, de marketing; e Maia como assessor executivo.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

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