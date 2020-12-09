Após reunião com Jorge Salgado, Alexandre Campello inicia transição do Vasco com Leven Siano

Um dia depois da reunião com Jorge Salgado, o atual presidente do Vasco, Alexandre Campello, se reuniu, na tarde desta quarta-feira, com Luiz Roberto Leven Siano. O mais votado na eleição do Vasco do dia 7 de novembro (cuja validade será votada na semana que vem) deixou o encontro, em São Januário, satisfeito, apesar de compreensivo sobre os problemas do clube.- Pediram tempo para nos apresentar os 73 itens de documentos e informações que requisitamos, o que é razoável e compreensível. Foi estabelecida uma rotina de apuração de tudo que precisamos e os encontros serão continuados. Fomos recebidos com cordialidade e gentileza. Vimos que o clube está com controles e processos organizados. Verificamos que os diagnósticos do "Somamos" (projeto de gestão da chapa de mesmo nome) sobre alguns dos principais problemas do clube estão corretos, dente os quais a necessidade imediata de um aporte urgente de investimento novo e o crônico fluxo de caixa negativo - afirmou Leven Siano, ao LANCE!. E concluiu: