Após reunião cancelada, torcidas organizadas do Flamengo organizam protesto no Ninho do Urubu

Uma reunião entre representantes das torcidas organizadas do Flamengo e lideranças do elenco estava marcada para esta quinta-feira, mas foi cancelada após pressão de grupos políticos e membros da diretoria, expondo o vice-presidente de futebol Marcos Braz, que havia marcado o encontro. Assim, as torcidas irão protestar na entrada do Ninho do Urubu na manhã desta sexta.A Torcida Jovem Fla e a Raça Rubro-Negra estão organizando a "manifestação pacífica". O policiamento no local, de qualquer maneira, será reforçado na entrada do CT do Rubro-Negro, assim como foi ao longo desta quinta-feira.Desde a vitória na estreia da Libertadores, 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, em Lima, o capitão Everton Ribeiro e o David Luiz falaram sobre o assunto. O meia afirmou não ter sido informado sobre a reunião, e que "não era natural". Já o zagueiro disse que o elenco sempre está aberto a "conversas em prol do clube".O Flamengo treina nesta manhã no NInho do Urubu, onde, nesta sexta, os goleiro Santos e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas serão apresentados como reforços. Na sequência, a delegação embarcará para Goiânia, onde estreia no Campeonato Brasileiro no sábado, diante do Atlético-GO, às 19h. Veja a tabela!