Após retorno como titular, Weverson projeta duelo contra Botafogo

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O jovem lateral Weverson retornou ao time do Red Bull Bragantino no último domingo, no empate diante do Santos. A equipe de Bragança saiu atrás do placar mas conseguiu evitar a derrota no último lance, com gol de Léo Ortiz.

Weverson recebeu a oportunidade de estar no onze inicial novamente e valorizou a chance.

- Sensação maravilhosa em estar de volta aos treinos e principalmente aos jogos, nenhum jogador gosta de ficar de fora, ainda mais por lesão. Me senti muito bem na partida, sinto e vejo uma evolução minha como atleta profissional e espero mostrar isso jogo a jogo par ajudar a equipe - disse.Após sair com um ponto diante do Santos, o Red Bull Bragantino tem semana cheia pela frente antes do confronto contra o Botafogo, na próxima segunda-feira. Weverson falou como espera aproveitar o momento também para retomar 100% do ritmo.

- A semana cheia de muitos trabalhos vai nos ajudar coletivamente e também individualmente, o ritmo que estou precisando vou conseguir recuperar durante essa semana. O duelo contra o Botafogo será um duelo direto na tabela. Vamos usar a semana para melhorar o que precisamos e chegar preparado pro jogo - finalizou o atleta.