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Após retorno como titular, Weverson projeta duelo contra Botafogo

Lateral retornou ao time titular no empate diante do Santos, no último domingo, em Bragança Paulista. Jogador espera estar preparado para encarar o clube carioca...
LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 11:34

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 11:34

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O jovem lateral Weverson retornou ao time do Red Bull Bragantino no último domingo, no empate diante do Santos. A equipe de Bragança saiu atrás do placar mas conseguiu evitar a derrota no último lance, com gol de Léo Ortiz.
Weverson recebeu a oportunidade de estar no onze inicial novamente e valorizou a chance.
- Sensação maravilhosa em estar de volta aos treinos e principalmente aos jogos, nenhum jogador gosta de ficar de fora, ainda mais por lesão. Me senti muito bem na partida, sinto e vejo uma evolução minha como atleta profissional e espero mostrar isso jogo a jogo par ajudar a equipe - disse.Após sair com um ponto diante do Santos, o Red Bull Bragantino tem semana cheia pela frente antes do confronto contra o Botafogo, na próxima segunda-feira. Weverson falou como espera aproveitar o momento também para retomar 100% do ritmo.
- A semana cheia de muitos trabalhos vai nos ajudar coletivamente e também individualmente, o ritmo que estou precisando vou conseguir recuperar durante essa semana. O duelo contra o Botafogo será um duelo direto na tabela. Vamos usar a semana para melhorar o que precisamos e chegar preparado pro jogo - finalizou o atleta.
O duelo entre Botafogo e Red Bull Bragantino ocorre na próxima segunda, 16, às 20h, no Engenhão.

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