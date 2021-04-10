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Após resultado dos testes de Covid, Corinthians divulga relacionados para pegar o Guarani; veja

Timão não teve casos positivos e publicou a lista de jogadores que viajam para Campinas...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 20:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 20:31
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians divulgou, na noite deste sábado, a lista de relacionados para enfrentar o Guarani, neste domingo, às 20h, em Campinas, pelo Paulistão-2021. A publicação dos nomes foi feita depois dos resultados dos testes de Covid-19 realizados antes do treinamento. Segundo o clube, não houve casos positivos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Saiba quais jogadores do Corinthians que mais participaram de gols em 2021
Confira os relacionados:
Goleiros: Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson e João VictorMeias: Camacho, Cantillo, Cazares, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Otero, Ramiro e VitinhoAtacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda

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