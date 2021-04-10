Após resultado dos testes de Covid, Corinthians divulga relacionados para pegar o Guarani; veja

O Corinthians divulgou, na noite deste sábado, a lista de relacionados para enfrentar o Guarani, neste domingo, às 20h, em Campinas, pelo Paulistão-2021. A publicação dos nomes foi feita depois dos resultados dos testes de Covid-19 realizados antes do treinamento. Segundo o clube, não houve casos positivos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui