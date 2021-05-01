Após rescisão, Ariel Holan publica mensagem de despedida do Santos

Crédito: Guilherme Kastner / Santos FC

Apesar de ter pedido demissão no último domingo, o técnico Ariel Holan assinou sua rescisão com o clube apenas neste sábado. O contrato tinha uma multa bilateral de quatro salários, mas clube e treinador chegaram a um acordo para uma saída amigável, sem pagamento de multa.

Após o acordo, o treinador publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. No texto, publicado em português e espanhol, ele agradeceu aos torcedores e jogadores. Holan fez questão de deixar claro que não sentiu qualquer tipo de "corpo mole" do elenco.Livre no mercado, Holan negocia e pode ser o novo técnico do Fortaleza.

Confira a mensagem do técnico:

Foi um orgulho ter vivido a enorme história de @SantosFC Hoje temos que nos despedir, mas quero agradecer aos dirigentes por nos terem escolhido, a todos aqueles que trabalham no Santos e principalmente aos jogadores que mostraram um compromisso e uma predisposição ímpar.