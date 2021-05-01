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futebol

Após rescisão, Ariel Holan publica mensagem de despedida do Santos

Técnico destacou na publicação o comprometimento do elenco com a comissão técnica...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 15:46
Crédito: Guilherme Kastner / Santos FC
Apesar de ter pedido demissão no último domingo, o técnico Ariel Holan assinou sua rescisão com o clube apenas neste sábado. O contrato tinha uma multa bilateral de quatro salários, mas clube e treinador chegaram a um acordo para uma saída amigável, sem pagamento de multa.
Após o acordo, o treinador publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. No texto, publicado em português e espanhol, ele agradeceu aos torcedores e jogadores. Holan fez questão de deixar claro que não sentiu qualquer tipo de "corpo mole" do elenco.Livre no mercado, Holan negocia e pode ser o novo técnico do Fortaleza.
Confira a mensagem do técnico:
Foi um orgulho ter vivido a enorme história de @SantosFC Hoje temos que nos despedir, mas quero agradecer aos dirigentes por nos terem escolhido, a todos aqueles que trabalham no Santos e principalmente aos jogadores que mostraram um compromisso e uma predisposição ímpar.
Também envio um grande abraço a todos os torcedores que me fizeram sentir seu carinho nestes dias através de uma campanha emocionante. Nossos caminhos se separam, mas desejo de todo o coração o melhor para o futuro. Vai pra cima deles Santos

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