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futebol

Após reforços, Santos trabalha para reduzir elenco e conter gastos

Clube contratou quatro atletas e agora começa a enxugar o elenco para diminuir a folha...

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 13:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 13:39
Crédito: Ivan Storti
O Santos contratou recentemente o meia-atacante Marcos Guilherme, o zagueiro Danilo Boza, o lateral-esquerdo Moraes e o meio-campista Vinicius Zanocelo. Vivendo grave crise financeira, o Alvinegro passou quase uma temporada bloqueado na FIFA sem poder realizar nenhuma contratação.Após o acordo feito com os clubes que Cleber Reis, Felipe Aguilar e Soteldo tinham contrato, o Peixe foi liberado para reforçar seu elenco. E, com a chegada de uns, outros jogadores saíram e outros devem ser liberados nos próximos dias.
No começo da temporada, Arthur Gomes foi emprestado ao Atlético-GO, Tailson para o Coritiba, Sabino liberado para o Sport e Laércio para a Chapecoense. Recentemente, Rodrigão foi emprestado a Ponte Preta e Copete teve o contrato encerrado. E a “limpa” no elenco santista deve ganhar novos capítulos. Allanzinho, revelado pela base do clube, foi liberado para acertar por empréstimo com o Guarani, de Campinas.
O plantel conta com Lucas Venuto, que foi utilizado com Ariel Holan, mas não deve seguir, assim como Rafael Longuine. O meio-campista, inclusive, se recuperou recentemente de uma grave lesão no joelho, e tem contrato até 31 de agosto, mas não deve ser renovado.Outro nome que não faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz é o zagueiro Cleber Reis. Após vários empréstimos, o Santos tentou uma rescisão amigável com o jogador, mas ambas as partes não chegaram em um acordo. Com salário alto, Cleber tem vínculo até 30 de janeiro de 2022 com o Peixe.
O técnico santista, após a vitória contra o Cianorte, nesta terça-feira, falou sobre Cléber e Longuine. Diniz pregou respeito e cuidado ao falar de ambos.
- Estamos tratando internamente. Todos que estão no Santos têm condição de participar, mas vamos ter cuidado para não expor os jogadores desnecessariamente - disse.

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