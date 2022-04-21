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Após recorde de torcida no Maracanã, Flamengo só volta ao estádio em 17 dias; veja o calendário

Próximo jogo do Fla no Rio será contra o Botafogo, no dia 8 de maio, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 13:26

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 13:26

O Flamengo presenciou um feito histórico na noite da última quarta-feira, quando, no empate com o Palmeiras sem gols, recebeu 69.997 torcedores presentes (64.816 pagantes) no Maracanã, o que configurou um novo recorde de público no estádio - em partidas de clubes - após a reforma para a Copa do Mundo de 2014. E o Rubro-Negro, agora, ficará sem atuar por lá por 17 dias.Serão quatro jogos consecutivos atuando fora de casa, sendo um pelo Brasileiro, o próximo, dois pela fase de grupos da Libertadores e um pela Copa do Brasil, pela ida da terceira fase.
> GALERIA - As imagens da festa da Nação em noite de recorde no Maracanã
O intervalo incomum ocorre já que o jogo contra o Palmeiras no Rio foi antecipado a fim de preservar o descanso dos atletas das duas equipes em função dos seus respectivos compromissos na Libertadores. Assim, o Fla entrará em campo pela Copa do Brasil em dois fins de semana, o que também é raro.
E o reencontro do Flamengo com a sua torcida ocorrerá logo em um clássico. No dia 8 de maio (domingo), o time de Paulo Sousa enfrentará o Botafogo, pela quinta rodada do Brasileirão, novamente no Maracanã - como mandante.
> Veja a tabela do Brasileirão
Neste momento, o Flamengo soma cinco pontos em três jogos no Brasileiro, cujo próximo rival será o Athletico-PR. Na Libertadores, está com 100% de aproveitamento depois de realizar dois jogos, liderando o Grupo H. Já na Copa do Brasil, a enfrentar o Altos-PI, estreará nesta edição no dia 1º de maio.
Confira o calendário até o reencontro com a torcida no Maracanã:
23/04 - Athletico x Flamengo - Arena da Baixada, 16h30 / Brasileirão
28/04 - Universidad Católica-CHI x Flamengo - Estádio San Carlos de Apoquindo, 19h / Libertadores
01/05 - Altos-PI x Flamengo - Estádio Albertão, 18h / Copa do Brasil
04/05 - Talleres-ARG x Flamengo - Estádio Mario Alberto Kempes, 19h / Libertadores
08/05 - Flamengo x Botafogo - Maracanã, 11h / Brasileiro
Crédito: JogadoresdoFlamengoposamparafotoantesdejogocontraoPalmeiras,noMaracanã(Foto:MarceloCortes/CRF

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