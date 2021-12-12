Após queda na Champions, Barcelona cede empate ao Osasuna no fim e se complica no Campeonato Espanhol

Tudo igual. Jogando fora de casa, o Barcelona encarou o Osasuna neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, tentando se recuperar da eliminação na fase de grupos da Champions League, mas ficou apenas no empate em 2 a 2 com o time da Navarra. Nico e Ezzalzouli fizeram para os catalães, enquanto David García e Chimy Ávila marcaram para os mandantes. PASSE AÇUCARADOFora de casa, o Barcelona foi para o ataque desde o início e o time de Xavi Hernández abriu o placar aos 11 minutos. Gavi achou lindo passe por cima para Nico, nas costas da marcação, e o camisa 28 teve tranquilidade para dominar e bater na saída do goleiro.

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DE CABEÇAA vantagem catalã no placar não durou muito no Estádio Reyno de Navarra. Dois minutos depois do gol do Barça, Moncayola cobrou falta pelo lado direito para dentro da área e o zagueiro e capitão David García subiu bonito para testar para o fundo das redes.

GOL POLÊMICONo começo da etapa final, o Barça voltou a ficar na frente com Abde Ezzalzouli. Após cruzamento pela direita, a bola sobrou na segunda trave para o jovem de 19 anos, que chutou forte no ângulo. O Osasuna, entretanto, reclamou, pois na origem do lance a bola bateu na mão de Busquets. O lance foi confirmado.

NO FINALZINHOSem desistir, o Osasuna se lançou ao ataque e pressionou o Barcelona. Aos 41 minutos, depois de escanteio cobrado pela esquerda, Philippe Coutinho tentou cortar a bola, mas ela sobrou na entrada da área para Chimy Ávila. O camisa 9 encheu o pé, contou com desvio em Umtiti e igualou o marcador.

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SEQUÊNCIA​Osasuna e Barcelona voltam a campo no meio de semana, mas ambos com focos diferentes. O time da Navarra encara o Deportivo La Coruña, pela Copa do Rei, na quinta-feira. Os catalães fazem amistoso com o Boca Juniors, em Riad, na Arábia Saudita, na terça-feira, em homenagem a Diego Maradona.