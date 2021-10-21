Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após quase dois anos de ausência, Henrique Almeida garante: 'Não sinto dor, estou 100%'
futebol

Após quase dois anos de ausência, Henrique Almeida garante: 'Não sinto dor, estou 100%'

Centroavante que atuou em derrota da Chapecoense contra o Fortaleza preferiu não falar se alimenta a expectativa de permanecer no clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 14:05

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 14:05

Crédito: Henrique Almeida durante treino no CT Água Amarela (Márcio Cunha/Chapecoense
Mesmo com resultado desfavorável para a Chapecoense, o centroavante Henrique Almeida teve um grande motivo para comemorar pelo simples fato de poder retornar a uma partida oficial depois de 20 meses afastado por lesão. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador, que precisou de todo esse período para conseguir uma plena recuperação do seu rompimento do tendão de Aquiles quando defendia o Goiás, assegurou em palavras publicadas pelo site 'Futebol Interior' que não teve qualquer tipo de incômodo ou queixa sobre dores em seu retorno.
Tendo acordo junto a Chape válido até o próximo mês de dezembro que não inclui um pagamento salarial compatível ao restante do plantel, colocado sob o molde de um auxílio moradia, Henrique preferiu não fazer maiores especulações se já pensa na prorrogação do atual vínculo.
Isso porque, para ele, o mais importante é se concentrar na reta final do Campeonato Brasileiro onde a equipe vive uma situação extremamente delicada pensando em seguir na elite nacional:
- O acordo é que eu faria a parte final do tratamento e uma ajuda de custo, um auxílio-moradia. Fizemos o contrato até dezembro e se ambas as partes quiserem para o ano que vem podemos conversar. Não falamos sobre isso ainda. Estamos focados nessa reta final.
- Não sinto dor, estou 100%. Tento ajudar da melhor forma possível, com um pouco de experiência, orientando dentro e também fora de campo, conversando com os mais jovens - assegurou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES
Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados