Após quase dois anos de ausência, Henrique Almeida garante: 'Não sinto dor, estou 100%'

Crédito: Henrique Almeida durante treino no CT Água Amarela (Márcio Cunha/Chapecoense

Mesmo com resultado desfavorável para a Chapecoense, o centroavante Henrique Almeida teve um grande motivo para comemorar pelo simples fato de poder retornar a uma partida oficial depois de 20 meses afastado por lesão. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogador, que precisou de todo esse período para conseguir uma plena recuperação do seu rompimento do tendão de Aquiles quando defendia o Goiás, assegurou em palavras publicadas pelo site 'Futebol Interior' que não teve qualquer tipo de incômodo ou queixa sobre dores em seu retorno.

Tendo acordo junto a Chape válido até o próximo mês de dezembro que não inclui um pagamento salarial compatível ao restante do plantel, colocado sob o molde de um auxílio moradia, Henrique preferiu não fazer maiores especulações se já pensa na prorrogação do atual vínculo.

Isso porque, para ele, o mais importante é se concentrar na reta final do Campeonato Brasileiro onde a equipe vive uma situação extremamente delicada pensando em seguir na elite nacional:

- O acordo é que eu faria a parte final do tratamento e uma ajuda de custo, um auxílio-moradia. Fizemos o contrato até dezembro e se ambas as partes quiserem para o ano que vem podemos conversar. Não falamos sobre isso ainda. Estamos focados nessa reta final.