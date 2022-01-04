Após quase dois anos afastado por lesão, zagueiro defenderá o Corinthians na Copa São Paulo

Entre os relacionados do Corinthians para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta terça-feira (4), contra o Resende-RJ, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, está o zagueiro João Pedro Tchoca, que conta com uma história inspiradora até chegar a competição.O defensor ficou um ano oito meses sem jogar, inicialmente por conta de uma lesão no joelho sofrida em outubro de 2019, e, posteriormente, quando estava prestes a retornar, teve que retardar a volta aos gramados por conta da pandemia do novo coronavírus.

Antes da lesão, Tchoca fez parte do elenco vice-campeão brasileiro sub-17 pelo Timão, e no segundo semestre do ano passado o defensor finalmente estreou pela equipe sub-20, inicialmente com o técnico Tarcísio Pugliese, e posteriormente comandado por Diogo Siston, treinador corintiano na Copinha. Agora, o atleta vive a expectativa de atuar em uma das maiores competições de base do Brasil.

- Temos de colocar tudo que treinamos, em campo. O Corinthians tem uma história incrível na Copinha e vamos trabalhar para seguir escrevendo isso dentro do clube - disse o zagueiro.O garoto de 17 anos relembrou com felicidade o seu retorno aos gramados no segundo semestre de 2021, onde estreou pelo sub-20 corintiano fez 20 jogos e marcou o seu primeiro gol, contra o Velo Clube, na segunda fase do Paulista Sub-20.

- Esta temporada tem um peso muito especial para mim. Pude retornar aosgramados após quase dois anos sem jogar. Consegui conquistar meu espaçono grupo e agora, posso jogar minha primeira Copa São Paulo da carreira - pontuou o zagueiro.

Durante a última temporada, João Pedro Tchoca também chegou a atuar como lateral, nas ausências de Léo Maná, que deverá ser o titular da posição na Copa SP. O vínculo do defensor com o Timão tem duração até fevereiro de 2023.