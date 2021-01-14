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Após provocação, zagueiro do Marseille responde Neymar: 'Lixo'

Álvaro González foi acusado por Neymar, no confronto entre as equipes pelo Francês, de ter sido racista; nesta quarta, o brasileiro venceu a Supercopa da França e provocou...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 23:20

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 23:20

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marseille por 2 a 1, e conquistou a Supercopa da França. Neymar, voltando de lesão, marcou o segundo gol da partida. No entanto, apesar do título, o jogo ficou quente nas redes sociais.No último confronto entre as equipes, pelo Francês, Neymar e o zagueiro Álvaro González se envolveram em uma confusão onde o brasileiro acusou o jogador do Marseille de ter sido racista, e depois da partida, o camisa 10 afirmou que se arrependia de não ter agredido o defensor.
Já nesta quarta, após a partida, Neymar postou uma foto em seu Twitter para provocar Álvaro. Pouco tempo depois, no entanto, o zagueiro respondeu o craque brasileiro de forma ríspida:
- Meus pais sempre me ensinaram a tirar o lixo. OM sempre - postou. Logo após, Neymar respondeu o zagueiro: "E eles se esqueceram de ensinar como ganha se TÍTULOS." Por fim, o zagueiro do Olympique de Marseille teve sua tréplica para responder Neymar e postou: "Sempre ficará na sombra do Rei (Pelé)".

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