Após provocação, zagueiro do Marseille responde Neymar: 'Lixo'

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marseille por 2 a 1, e conquistou a Supercopa da França. Neymar, voltando de lesão, marcou o segundo gol da partida. No entanto, apesar do título, o jogo ficou quente nas redes sociais.No último confronto entre as equipes, pelo Francês, Neymar e o zagueiro Álvaro González se envolveram em uma confusão onde o brasileiro acusou o jogador do Marseille de ter sido racista, e depois da partida, o camisa 10 afirmou que se arrependia de não ter agredido o defensor.

Já nesta quarta, após a partida, Neymar postou uma foto em seu Twitter para provocar Álvaro. Pouco tempo depois, no entanto, o zagueiro respondeu o craque brasileiro de forma ríspida: