Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após pressão de conselheiros, Palmeiras divulga balanço financeiro com prejuízo de R$ 136 mi
futebol

Após pressão de conselheiros, Palmeiras divulga balanço financeiro com prejuízo de R$ 136 mi

Verdão volta a revelar dados sobre suas contas e observa déficit crescente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 08:05

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 08:05

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Muito pressionado por parte do conselho, que exigia o retorno da divulgação das números financeiros, a direção do Palmeiras decidiu pela retomada da transparência na prestação de contas. Os dados do balancete foram revelados por meio do site oficial do Verdão.
As contas apontam, até agosto, um déficit de R$ 136,6 milhões. Aprovado pelo COF (Conselho de Orientação e Fiscalização), o balanço mostra um aumento de R$ 21 milhões nos valores que diziam respeito até o mês de Junho.
Opção do conselho gestor e da presidência, a divulgação pública dos balanços foi a resposta da direção à pressão sofrida pelos movimentos de conselheiros que pediam pelo retorno da ‘transparência e da verdade para com o torcedor’.O tamanho do prejuízo
Todos os estragos e rendas perdidas em virtude da pandemia, como ausência de torcida, mudança de calendário e valorização cambial, que afetam diretamente no pagamento de contratos firmados em moedas como euro e dólar, impactaram diretamente no crescimento do déficit.
Buscando recompor esse cenário, o Palmeiras tem se dedicado às vendas e feito novas aquisições com bastante prudência. Prova disso é que no semestre atual o Palmeiras já conseguiu vender algo próximo aos R$ 100 milhões. Receita que ainda não foi contabilizada nos balancetes divulgados.
Sem cortar funcionários, sem desabonar contratos já estabelecidos e sem descumprir prazos, o Palmeiras tem de lidar com quedas importantes, também, na renda do Avanti, que perdeu membros. Ainda assim, o Verdão vive uma situação consideravelmente controlada. Contornável em médio prazo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados