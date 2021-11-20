Após perder Giuliano, Corinthians confirma Cantillo como desfalque para clássico; confira os relacionados

Um dia depois de anunciar que Giuliano sofreu uma lesão muscular e não poderá defender o Corinthians pelas próximas três semanas, o Corinthians confirmou neste sábado que o volante Cantillo, também machucado, será desfalque do time para o clássico contra o Santos, marcado para este domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O colombiano ficou apenas realizando fisioterapia na parte interna do CT do Joaquim Grava nos últimos dias, depois de ter se reapresentado ao clube com um desconforto no músculo posterior da coxa direita após defender a seleção colombiana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Assim, ele ficou fora da lista de relacionados pelo técnico Sylvinho para o duelo contra o Peixe.

Depois de ter sido convocado para atuar pela Colômbia, Cantillo desfalcou o Corinthians nas partidas contra Atlético-MG, Cuiabá e Flamengo, sendo que antes disso ele fez o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no último dia 6 de novembro, em Itaquera, pela 30ª rodada do Brasileirão.Giuliano, por sua vez, se lesionou no duelo da última quarta-feira contra o Flamengo, no Maracanã, onde precisou ser substituído já no primeiro tempo. E na última sexta o clube confirmou que um exame realizado pelo atleta constatou uma lesão no músculo posterior da coxa direita, que demandará três semanas de recuperação. Com isso, ele não deverá mais atuar pelo Alvinegro nesta reta final do Brasileirão, cuja última rodada será no dia 9 de dezembro.

Com estas baixas confirmadas, uma provável escalação do Corinthians para o clássico de domingo é a seguinte: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz, Renato Augusto, Gabriel Pereira e Róger Guedes; Jô. Destes nomes, Du Queiroz, que já substituiu Giuliano no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, deverá ser a principal novidade na formação alvinegra.ÚLTIMO TREINO PARA O CLÁSSICO

Sem poder contar com Cantillo e Giuliano, Sylvinho dirigiu na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o último treino de preparação para o clássico. O trabalho do elenco foi iniciado no Campo 1 do local, onde os atletas fizeram um aquecimento comandado pelos preparadores físicos. Depois, no Campo 2, o treinador organizou um trabalho de posse de bola em espaço reduzido.

Na parte final do treino, os jogadores participaram de uma atividade tática e Sylvinho ainda promoveu um exercício de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Willian é a principal novidade na lista de relacionados do Corinthians para o clássico, no qual o time buscará a sua sétima vitória seguida em casa no Brasileirão. Caso cumpra o objetivo, o Alvinegro assumirá a quarta posição, com 53 pontos, e passará a fechar a zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores.

O atual quarto colocado do torneio nacional é o Red Bull Bragantino, com 52 pontos, mas que já disputou a sua partida desta 34ª rodada, antecipada pelo fato de que o time disputará neste sábado, às 17h (de Brasília), contra o Athletico-PR, em Montevidéu, no Uruguai, a decisão da Copa Sul-Americana.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Confira a lista completa de jogadores relacionados para o clássico:

Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus Donelli.Laterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton.Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo.Meio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Roni, Vitinho, Willian e Xavier.Atacantes: Gustavo Mosquito, Jô e Róger Guedes.