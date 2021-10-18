Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após perder boa parte da vantagem na ponta, Coritiba precisa quebrar jejum na Série B
futebol

Após perder boa parte da vantagem na ponta, Coritiba precisa quebrar jejum na Série B

Equipe de Gustavo Morínigo que está próxima de assegurar retorno a elite do futebol nacional não vence há quatro rodadas...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 14:18
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Se antes o Coritiba sustentava uma liderança bastante confortável na tabela de classificação da Série B, agora a equipe se necessitada de vencer o Sampaio Corrêa, na próxima terça-feira (19), para não depender de qualquer outro resultado visando permanecer na ponta da tabela.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVindo de quatro partidas sem vencer onde os dois últimos duelos foram as derrotas para Cruzeiro e Vasco, o Coxa perdeu a "gordura" para somente duas unidades de distância para o Botafogo, time que vive situação animica totalmente oposta na Série B.
Para estar mais próximo da vitória no embate que acontecerá na cidade de São Luis, um dos elementos que necessitam de recuperar o melhor desempenho é o ataque. Nos últimos quatro confrontos, a equipe fez somente dois gols e tomou seis em assunto que chegou a ser abordado pelo treinador durante entrevista coletiva:
- Era muito mais sólida. Estamos com alguns problemas e sou o primeiro responsável. Temos que buscar soluções para não acontecer mais. Pensando na equipe que começará a partida no Castelão, existe a expectativa para que o meio-campista Willian Farias tenha condições após se recuperar de um quadro viral que o tirou do embate frente ao Vasco, no Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados