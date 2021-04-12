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Após pedido do Flamengo, Ferj remarca clássico contra o Vasco para quinta-feira

Clássico dos Milhões estava previsto para quarta-feira, mas será disputado no dia seguinte, às 19h (de Brasília), no Maracanã...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 17:50
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Clássico dos Milhões, válido pela nona rodada da Taça Guanabara, tem nova data. Na tarde desta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) remarcou o jogo entre Flamengo e Vasco para quinta-feira, às 19h, no Maracanã. Antes, a partida estava marcada para quarta, às 21h.A mudança ocorre após pedido da diretoria rubro-negra. Desde semana passada, o Flamengo tenta o adiamento da partida com a justificativa de ter disputado a Supercopa do Brasil, neste domingo. Neste caso, o pedido é para o elenco ter um maior tempo de descanso e recuperação para o jogo após a conquista diante do Palmeiras.
O Flamengo deu folga ao elenco nesta segunda-feira e marcou a reapresentação para a tarde de terça-feira, no Ninho do Urubu. O Vasco não chegou a ser consultado antes da decisão, mas foi comunicado na tarde desta segunda-feira e terá que alterar a programação da semana.
Com 19 pontos conquistados, o Flamengo é o atual vice-líder da Taça Guanabara e já garantiu vaga nas semifinais do Estadual. O Vasco, por sua vez, está em oitavo lugar, com 10 pontos, e se encontra em situação delicada para se classificar. Se perder para o rival, o Cruz-Maltino ficará sem chances de seguir para as semifinais.

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