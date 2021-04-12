Após pedido do Flamengo, Ferj remarca clássico contra o Vasco para quinta-feira

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Clássico dos Milhões, válido pela nona rodada da Taça Guanabara, tem nova data. Na tarde desta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) remarcou o jogo entre Flamengo e Vasco para quinta-feira, às 19h, no Maracanã. Antes, a partida estava marcada para quarta, às 21h.A mudança ocorre após pedido da diretoria rubro-negra. Desde semana passada, o Flamengo tenta o adiamento da partida com a justificativa de ter disputado a Supercopa do Brasil, neste domingo. Neste caso, o pedido é para o elenco ter um maior tempo de descanso e recuperação para o jogo após a conquista diante do Palmeiras.

O Flamengo deu folga ao elenco nesta segunda-feira e marcou a reapresentação para a tarde de terça-feira, no Ninho do Urubu. O Vasco não chegou a ser consultado antes da decisão, mas foi comunicado na tarde desta segunda-feira e terá que alterar a programação da semana.