Após passar por cirurgia, Ganso retorna ao CT do Fluminense para recuperação física

Após passar por cirurgia no antebraço, Ganso retornou ao CT Carlos Castilho para iniciar sua recuperação física. Há uma semana, o camisa 10 tem se apresentado para exercícios de fisioterapia, mas segue sem treinar com o elenco do Fluminense. O meia se lesionou durante a partida contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, e fraturou o antebraço. Em agosto, passou por procedimento de osteossíntese de rádio. Desde então, Wallace, do sub-20, treina junto com o grupo para compor a equipe. Ainda não há previsão para o retorno de Ganso.No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h, no Maracanã. A partida, válida pela 22ª rodada do Brasileiro, será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!