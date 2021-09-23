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Após passar por cirurgia, Ganso retorna ao CT do Fluminense para recuperação física

Camisa 10 do Fluminense está realizando trabalho de recuperação no CT Carlos Castilho há uma semana; Wallace segue treinando com o elenco principal...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 15:34
Crédito: Lucas Merçon/FFC
Após passar por cirurgia no antebraço, Ganso retornou ao CT Carlos Castilho para iniciar sua recuperação física. Há uma semana, o camisa 10 tem se apresentado para exercícios de fisioterapia, mas segue sem treinar com o elenco do Fluminense. O meia se lesionou durante a partida contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, e fraturou o antebraço. Em agosto, passou por procedimento de osteossíntese de rádio. Desde então, Wallace, do sub-20, treina junto com o grupo para compor a equipe. Ainda não há previsão para o retorno de Ganso.No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h, no Maracanã. A partida, válida pela 22ª rodada do Brasileiro, será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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