Após o Santos, Vasco terá apenas um jogo fora do Rio em setembro

O sorteio da Copa do Brasil, nesta terça-feira, colocou frente a frente Vasco e Botafogo pela quarta fase da competição. O resultado fez com que o Cruz-Maltino fosse beneficiado em apenas um aspecto: o número pequeno de viagens no mês de setembro. Depois de enfrentar o Santos, nesta quarta, na Vila Belmiro, o time comandando por Ramon Menezes terá um mês de jogos no Rio de Janeiro, com exceção do Coritiba, dia 20.