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futebol

Após o Santos, Vasco terá apenas um jogo fora do Rio em setembro

Depois de encarar o Peixe, na Vila Belmiro, Cruz-Maltino terá apenas uma viagem, para enfrentar o Coritiba, e três jogos contra o Botafogo, adversário na Copa do Brasil...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 18:04
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O sorteio da Copa do Brasil, nesta terça-feira, colocou frente a frente Vasco e Botafogo pela quarta fase da competição. O resultado fez com que o Cruz-Maltino fosse beneficiado em apenas um aspecto: o número pequeno de viagens no mês de setembro. Depois de enfrentar o Santos, nesta quarta, na Vila Belmiro, o time comandando por Ramon Menezes terá um mês de jogos no Rio de Janeiro, com exceção do Coritiba, dia 20.
Na sequência de jogos, o time de São Januário também será obrigado a encarar o Alvinegro por três vezes. Nos dias 16 e 23 de setembro os dois cariocas disputam vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Antes disso, já estava agendado um clássico entre as duas equipes, pelo Brasileiro, dia 13.Confira a agenda de jogos do Vasco em setembro:
02/09 - Santos - Vila Belmiro (SP) - Brasileiro
06/09 - Athletico-PR - São Januário (RJ) - Brasileiro
​10/09 - Atlético-GO - São Januário (RJ) - Brasileiro
13/09 - Botafogo - Nilton Santos (RJ) - Brasileiro
17/09 - Botafogo - Nilton Santos (RJ) - Copa do Brasil
20/09 - Coritiba - Couto Pereira (PR) - Brasileiro
23/09 - Botafogo - São Januário (RJ) - Copa do Brasil
27/09 - Bragantino - São Januário (RJ) - Brasileiro​

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