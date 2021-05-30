AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Após o empate sem gols com o São Paulo, Nino diz: 'Merecíamos os três pontos'

Tricolor foi melhor em boa parte do jogo, perdeu pênalti com Nenê, mas não conseguiu tirar o zero do placar...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 23:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 23:12
Crédito: Lucas Merçon/FFC
Neste sábado, o Fluminense estreou no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbi. Após perder um pênalti com Nenê ainda no primeiro tempo, o Tricolor até foi melhor, mas não desempatar a partida que terminou em 0 a 0. Seguro na defesa e um dos melhores do Flu, Nino falou que a equipe merecia a vitória, mas garantiu que o resultado não foi ruim.
> Veja como está a classificação do BrasileirãoPara o zagueiro, o Fluminense foi superior e merecia a vitória. Entretanto, Nino admitiu que o resultado não foi ruim e que o Tricolor começou bem o Brasileirão, rumando a fazer novamente uma campanha sólida.
- A gente sabe que todo ponto no Campeonato Brasileiro é muito importante, eu acho que todos concordam que o empate com o São Paulo, no Morumbi, é um bom resultado, mas realmente a gente sai lamentando, acredito que a gente teve mais próximo da vitória, então merecíamos os três pontos, mas a gente começou o campeonato bem e tem tudo para manter, e fazer uma boa campanha novamente esse ano.
Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), no Maracanã, contra o Cuiabá. Porém, antes disso, a equipe duela nesta quarta, às 21h30, em casa, contra o RB Bragantino, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndios simultâneos mobilizam Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em Marataízes
Incêndios simultâneos mobilizam Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em Marataízes
Imagem de destaque
As pessoas que deixaram o Ocidente em busca do 'sonho russo' e se decepcionaram: 'Não é nenhuma utopia'
Imagem de destaque
Homem é esfaqueado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados