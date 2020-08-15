Após novos testes, Gil e Léo Natel estão liberados para atuar no Timão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Para o duelo diante do Grêmio, neste sábado, às 19h, em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Brasileirão-2020, o Corinthians poderá contar com dois reforços em relação ao jogo da última quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Mineirão. São eles o zagueiro titular Gil e o atacante Léo Natel, mais uma opção de banco para o técnico Tiago Nunes tentar a primeira vitória na competição nacional.Segundo informou a assessoria de imprensa do clube, os jogadores foram submetidos a novos exames de Covid-19 (RT-PCR) e foram liberados para voltarem a atuar pelo Timão já neste sábado, diante do Tricolor gaúcho.

Na última terça-feira, após testes realizados no elenco, Gil e Léo Natel tiveram resultados positivos para o coronavírus. Ambos os atletas, porém, já haviam tido contato com a doença e tinham anticorpos, sinalizando a recuperação pelo exame sorológico. Acontece que pelo RT-PCR o positivo segue aparecendo por um período, mas o vírus está inativo, sem possibilidade de contaminação.