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futebol

Após novos testes, Gil e Léo Natel estão liberados para atuar no Timão

Atletas que ficaram foram da última rodada do Brasileirão, foram submetidos a novos exames de Covid-19 e poderão estar em campo neste sábado contra o Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 16:32

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 16:32

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Para o duelo diante do Grêmio, neste sábado, às 19h, em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Brasileirão-2020, o Corinthians poderá contar com dois reforços em relação ao jogo da última quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Mineirão. São eles o zagueiro titular Gil e o atacante Léo Natel, mais uma opção de banco para o técnico Tiago Nunes tentar a primeira vitória na competição nacional.Segundo informou a assessoria de imprensa do clube, os jogadores foram submetidos a novos exames de Covid-19 (RT-PCR) e foram liberados para voltarem a atuar pelo Timão já neste sábado, diante do Tricolor gaúcho.
Na última terça-feira, após testes realizados no elenco, Gil e Léo Natel tiveram resultados positivos para o coronavírus. Ambos os atletas, porém, já haviam tido contato com a doença e tinham anticorpos, sinalizando a recuperação pelo exame sorológico. Acontece que pelo RT-PCR o positivo segue aparecendo por um período, mas o vírus está inativo, sem possibilidade de contaminação.
Mesmo assim, o Corinthians decidiu tirar os dois jogadores da viagem para Minas Gerais a fim de preservar todos os envolvidos, conforme previsto na Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF. Dessa forma, o clube repetiu os exames com a dupla, que trouxeram resultados que permitiram essa liberação para a viagem para o Rio Grande do Sul.

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