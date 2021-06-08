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Após nove anos e 19 títulos, Marquinhos anuncia saída do Flamengo: 'Hora de virar a página'

Em nota nas redes sociais, atleta não confirma motivo, mas diz ter sentido 'frustração' e 'decepção' nos últimos dias. Destino deve ser o São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 16:21

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 16:21

Crédito: Divulgação/Flamengo
Fim de uma era no basquete do Flamengo: após nove anos e 19 títulos conquistados, o ala Marquinhos anunciou, nesta terça-feira, a saída do clube rubro-negro. Em nota divulgada nas redes sociais, o atleta se despediu dos companheiros e funcionários e também agradeceu o carinho da torcida.
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era Landim- Quando cheguei ao Flamengo em 2012 nunca poderia imaginar que iria construir uma história tão linda e vitoriosa no clube. Deixo aqui o meu enorme carinho, respeito, admiração e meu muito obrigado a toda nação rubro-negra por ter me acolhido, a todos funcionários do clube e companheiros de time. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa trajetória de alguma forma.
Marquinhos estava em reta final de contrato e não chegou a um acerto pela renovação com o Flamengo. Na publicação, ele não deixou claro o motivo do desacordo, mas disse estar sentindo 'frustração' e 'decepção' nos últimos dias.
- Durante esses 9 anos fui conquistando meu espaço e ganhando o respeito e a torcida da nação rubro-negra, mas agora é hora de virar a página e seguir em frente escrevendo uma nova história na próxima temporada. Frustração e decepção são as palavras que posso descrever o que venho sentindo nos últimos dias. Todo jogador profissional sabe que isso faz parte do jogo (business), mas, infelizmente, temos que saber aceitar da melhor maneira quando isso acontece.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Ainda sem destino definido, Marquinhos atraiu o interesse do São Paulo, na última semana, e deve receber uma proposta oficial nos próximos dias. Nesta semana, o ala também pediu dispensa do Pré-Olímpico e anunciou a aposentadoria da Seleção Brasileira.

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