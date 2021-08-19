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Após nova derrota do Vasco, Lisca simplifica o discurso: 'Hoje é lamentar e pedir desculpas'

Técnico do Cruz-Maltino admite 'não estar conseguindo a química' para o time render o suficiente na Série B do Campeonato Brasileiro. Equipe poderia ter entrado no G4...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 00:15

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 00:15

Crédito: Lisca assume que não conseguiu ainda fazer o Vasco jogar de forma produtiva (Reprodução / Youtube Vasco TV
Lisca não usou de meias palavras. O técnico do Vasco admitiu que o poço do time é bem mais profundo do que todos gostariam. Após a derrota para o Londrina, na noite desta quarta-feira, ele se limitou a pedir desculpas à torcida.- Não estou conseguindo, não estamos achando a química. Hoje é lamentar e pedir desculpas. Talvez as informações que passo os jogadores tenham dificuldade. Talvez tenhamos que fazer um futebol mais simples. Não é o que eu quero, não é o que Vasco quer - lamentou Lisca. E completou:
- Tomamos muito gols. Tem muita coisa ruim, muita coisa errada... eu, como treinador, ainda não consegui encaixar meu trabalho - admitiu o comandante, citando os 21 gols sofridos nos 19 gols até aqui.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco, agora, enfrenta o Operário, fora de casa, no sábado.

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