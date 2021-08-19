Após nova derrota do Vasco, Lisca simplifica o discurso: 'Hoje é lamentar e pedir desculpas'

Lisca não usou de meias palavras. O técnico do Vasco admitiu que o poço do time é bem mais profundo do que todos gostariam. Após a derrota para o Londrina, na noite desta quarta-feira, ele se limitou a pedir desculpas à torcida.- Não estou conseguindo, não estamos achando a química. Hoje é lamentar e pedir desculpas. Talvez as informações que passo os jogadores tenham dificuldade. Talvez tenhamos que fazer um futebol mais simples. Não é o que eu quero, não é o que Vasco quer - lamentou Lisca. E completou: