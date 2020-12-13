Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após nova derrota do Botafogo, Túlio Lustosa não poupa críticas ao árbitro: 'Nunca jogou futebol'
futebol

Após nova derrota do Botafogo, Túlio Lustosa não poupa críticas ao árbitro: 'Nunca jogou futebol'

Botafogo sofreu o sétimo tropeço consecutiva e permanece em penúltimo, com 20 pontos. Partida foi marcada por lances polêmicos que revoltaram o dirigente alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2020 às 22:38

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 22:38

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após a derrota do Botafogo para o Internacional - a sétima consecutiva -, o treinador Eduardo Barroca não concedeu entrevista coletiva. No lugar, quem deu as caras foi o gerente de futebol do clube, Túlio Lustosa. Irritado com a atuação da arbitragem na partida deste sábado, no Beira-Rio, o dirigente não poupou críticas a Caio Max Augusto Vieira e destacou dois lances polêmicos. + Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
O primeiro deles foi aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Rodinei colocou a mão na bola no meio de campo e cometeu a falta. Como o atleta já estava amarelado, os jogadores e membros da comissão técnica pediram o segundo cartão, que resultaria na expulsão do lateral-direito.
- Vou falar de dois lances, fora as faltas invertidas. O lance do Rodinei, todo mundo que é do futebol sabe que aquilo é passível de cartão amarelo. Ele interrompe um lance promissor nosso. Estava amarelado e era o segundo cartão amarelo. O próprio Rodinei admitiu, disse isso ao Barroca na ida para o vestiário, e o Abel, muito inteligente, tirou no segundo tempo - disse à Botafogo TV
O outro lance que gerou polêmica foi justamente o gol de Yuri Alberto, que decretou a vitória colorada, aos 24 do segundo tempo. Após falta sofrida pelo Botafogo, Kevin tocou a bola para trás e o atacante do Inter aproveitou que a defesa alvinegra estava parada e bateu para o gol. Segundo os jogadores do Botafogo, Kevin não cobrou a falta e só entregou para Cavalieri bater. No entanto, após consulta no VAR, o árbitro validou o gol.
- Na outra jogada, o nosso lateral-direito não reiniciou a partida. O gesto corporal dele mostra isso, o toque sem direção para nenhum atleta. Ele não iniciou a partida. O segundo ponto, mais grave, é que estava fora do local da cobrança da falta. Se o Kevin fizesse um lançamento e um atacante nosso ficasse na cara do gol? O árbitro Caio Max voltaria a cobrança. Só mostra que ele nunca jogou futebol - completou Túlio.
Apesar da derrota, o dirigente saiu satisfeito com a postura dos jogadores e elogiou a evolução da equipe em relação às últimas partidas, contra Flamengo e São Paulo.
- A partir da chegada do Barroca, nós sabíamos que teríamos três adversários dificílimos. Primeiro, um rival, um clássico. Esperávamos pontuar nessa partida, os atletas tiveram uma atitude positiva. Contra o São Paulo, não foi o fato de ter perdido o jogo que desagradou. Foi a postura da equipe, a falta de atitude. Nessa semana, demos ênfase nisso. Fizemos um pacto para mudar essa postura, e eles cumpriram. Foi completamente diferente, jogou melhor que um adversário que venceu o Boca Juniors no meio de semana. Foi digno e fez o torcedor retomar a esperança de sair dessa situação - completou.Com o revés e o empate do Goiás com o Grêmio, o Botafogo caiu para a lanterna, com apenas 20 pontos somados até aqui. Em situação dramática na luta pela fuga do rebaixamento, o Alvinegro não vence há 12 jogos na temporada. A última vitória foi há mais de dois meses, em 11 de outubro, diante do Sport, na Ilha do Retiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados