Após nova derrota do Botafogo, Túlio Lustosa não poupa críticas ao árbitro: 'Nunca jogou futebol'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após a derrota do Botafogo para o Internacional - a sétima consecutiva -, o treinador Eduardo Barroca não concedeu entrevista coletiva. No lugar, quem deu as caras foi o gerente de futebol do clube, Túlio Lustosa. Irritado com a atuação da arbitragem na partida deste sábado, no Beira-Rio, o dirigente não poupou críticas a Caio Max Augusto Vieira e destacou dois lances polêmicos. + Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados

O primeiro deles foi aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Rodinei colocou a mão na bola no meio de campo e cometeu a falta. Como o atleta já estava amarelado, os jogadores e membros da comissão técnica pediram o segundo cartão, que resultaria na expulsão do lateral-direito.

- Vou falar de dois lances, fora as faltas invertidas. O lance do Rodinei, todo mundo que é do futebol sabe que aquilo é passível de cartão amarelo. Ele interrompe um lance promissor nosso. Estava amarelado e era o segundo cartão amarelo. O próprio Rodinei admitiu, disse isso ao Barroca na ida para o vestiário, e o Abel, muito inteligente, tirou no segundo tempo - disse à Botafogo TV

O outro lance que gerou polêmica foi justamente o gol de Yuri Alberto, que decretou a vitória colorada, aos 24 do segundo tempo. Após falta sofrida pelo Botafogo, Kevin tocou a bola para trás e o atacante do Inter aproveitou que a defesa alvinegra estava parada e bateu para o gol. Segundo os jogadores do Botafogo, Kevin não cobrou a falta e só entregou para Cavalieri bater. No entanto, após consulta no VAR, o árbitro validou o gol.

- Na outra jogada, o nosso lateral-direito não reiniciou a partida. O gesto corporal dele mostra isso, o toque sem direção para nenhum atleta. Ele não iniciou a partida. O segundo ponto, mais grave, é que estava fora do local da cobrança da falta. Se o Kevin fizesse um lançamento e um atacante nosso ficasse na cara do gol? O árbitro Caio Max voltaria a cobrança. Só mostra que ele nunca jogou futebol - completou Túlio.

Apesar da derrota, o dirigente saiu satisfeito com a postura dos jogadores e elogiou a evolução da equipe em relação às últimas partidas, contra Flamengo e São Paulo.