Após meses negociando com Palmeiras, Taty Castellanos renova por cinco anos no New York City FC

Crédito: Divulgação/NYCFC

O New York City FC anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (13), a renovação de contrato do atacante Taty Castellanos, que negociava desde fevereiro com o Palmeiras, por mais cinco anos. O atleta já havia demonstrado publicamente a vontade de jogar no Brasil, mas sua equipe recusou todas as propostas enviadas pelo Verdão.

– Estou muito feliz com a oportunidade que o clube está me dando. O povo daqui me apoia e me ajuda, todos os dias, a crescer como pessoa e jogador. Estou feliz por continuar a desenvolver minha carreira neste clube – declarou Taty, após a renovação.

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– Sempre foi nossa intenção que o Taty permanecesse no clube e estamos honrados que ele quis que sua carreira continuasse aqui, dedicando seu futuro ao estender seu contrato conosco. É um atestado ao trabalho que nosso clube faz para que jogadores jovens e talentosos, como Taty, acreditem que o NYCFC é o melhor lugar para eles continuarem a se desenvolver e ajudá-los a atingir os objetivos que têm para suas carreiras – afirmou o diretor esportivo David Lee.

Não tendo como contar com o argentino, o Palmeiras segue sem reforçar o setor ofensivo para a temporada de 2021. A busca por opções de ataque era algo cobrado internamente e publicamente por Abel Ferreira, que chegou a citar explicitamente em coletivas a vontade de ter mais um ponta ou centroavante no elenco.