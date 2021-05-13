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Após meses negociando com Palmeiras, Taty Castellanos renova por cinco anos no New York City FC

Argentino se diz 'muito feliz' pela renovação e diretor do time norte-americano afirma que 'sempre foi a intenção mantê-lo no clube'
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Publicado em 13 de Maio de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 15:00
Crédito: Divulgação/NYCFC
O New York City FC anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (13), a renovação de contrato do atacante Taty Castellanos, que negociava desde fevereiro com o Palmeiras, por mais cinco anos. O atleta já havia demonstrado publicamente a vontade de jogar no Brasil, mas sua equipe recusou todas as propostas enviadas pelo Verdão.
– Estou muito feliz com a oportunidade que o clube está me dando. O povo daqui me apoia e me ajuda, todos os dias, a crescer como pessoa e jogador. Estou feliz por continuar a desenvolver minha carreira neste clube – declarou Taty, após a renovação.
>> Neto criticou atleta do Palmeiras por fala sobre Paulo Gustavo: veja 15 opiniões progressistas do Craque Neto
– Sempre foi nossa intenção que o Taty permanecesse no clube e estamos honrados que ele quis que sua carreira continuasse aqui, dedicando seu futuro ao estender seu contrato conosco. É um atestado ao trabalho que nosso clube faz para que jogadores jovens e talentosos, como Taty, acreditem que o NYCFC é o melhor lugar para eles continuarem a se desenvolver e ajudá-los a atingir os objetivos que têm para suas carreiras – afirmou o diretor esportivo David Lee.
Não tendo como contar com o argentino, o Palmeiras segue sem reforçar o setor ofensivo para a temporada de 2021. A busca por opções de ataque era algo cobrado internamente e publicamente por Abel Ferreira, que chegou a citar explicitamente em coletivas a vontade de ter mais um ponta ou centroavante no elenco.
A próxima definição que pode mudar esta situação ocorrerá no próximo sábado (15), data limite para o Al Duhail informar se irá exercer ou não a compra de Dudu. Caso o clube do Catar opte por não manter o brasileiro, o atacante e ídolo do Verdão poderá voltar a vestir as cores alviverdes partir de 1 de julho.

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