Após marcar e ficar a um gol da artilharia da Copa do Brasil, Fred, do Fluminense, comemora: 'Fico feliz'

Dessa forma, ele está a apenas um de igualar Romarinho, que é o artilheiro da Copa do Brasil. Em entrevista à Rede Globo, após o fim da partida, o camisa 9 do Tricolor comemorou o gol marcado e destacou que espera chegar à marca do baixinho ainda esse ano.> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! - Estou feliz pelo gol e espero fazer mais um lá para poder encostar no nosso ídolo, ídolo do Brasil. Fico feliz por essa marca e espero poder fazer esse ano aí porque o fim está próximo.

Fred, inclusive, já é o líder em gols da história do Brasileirão por pontos corridos, com 152 gols, e tenta nesta temporada subir no ranking geral, onde atualmente é o quarto. Edmundo (153), Romário (154) e Roberto Dinamite (190) formam o top-3. Além disso, o centroavante é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com 186 gols, e o terceiro maior brasileiro da Libertadores, com 22.> Veja a tabela da Copa do BrasilO jogo da volta só acontece na próxima quarta-feira, às 21h30. Na terceira fase, não há o gol qualificado. Assim, em caso de empate na soma dos placares do confronto, o time que avança para as oitavas de final será conhecido na disputa de pênaltis. Fred ainda analisou a partida, comemorou a vantagem criada, mas destacou que ainda "não é o suficiente".> Relembre os momentos decisivos de Fred na segunda passagem pelo Flu- A gente conseguiu um bom resultado, sabemos da qualidade e da intensidade (do Red Bull Bragantino). Nós vimos no início, nos 30 primeiros minutos do time do Red Bull, mas a gente fez um jogo inteligente, conseguiu criar ali e na hora certa, matamos o jogo. Então, na primeira decisão, a gente abriu uma vantagem boa, mas não é o suficiente, tem mais 90 minutos lá na casa deles e vamos com tudo - finalizou Fred.