Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após marcar contra o Cruzeiro, Rafa Barros projeta o próximo duelo do Flamengo no futebol feminino
futebol

Após marcar contra o Cruzeiro, Rafa Barros projeta o próximo duelo do Flamengo no futebol feminino

Com doze pontos, rubro-negro visita o Vitória, em Salvador, domingo, às 15h30, no jogo isolado do Brasileiro A1. A partida é válida pela décima rodada da competição...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 17:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 17:19
Crédito: Paula Reis/Flamengo
Na última rodada do Campeonato Brasileiro A1 de futebol feminino, o Flamengo/Marinha ficou no empate, em casa, diante do Cruzeiro. A atacante Rafa Barros balançou as redes para as Meninas da Gávea. Após o resultado, ela falou sobre o momento em que vive e a alegria de marcar com a camisa do rubro-negro.
- É realmente maravilhoso fazer gol pelo Flamengo. O gol é o ápice do futebol, e quando isso acontece é um alívio, fico muito feliz - disse a atleta, que tem dois gols em oito jogos disputados pelo clube neste Brasileiro A1.
Com doze pontos no campeonato, o Flamengo/Marinha busca encostar no topo da tabela e enfrentará o Vitória no próximo domingo, às 15h30, no Barradão, em partida válida pela décima rodada da competição. Vale destacar que a equipe baiana ainda não pontuou no torneio. Com isso, a atacante Rafa Barros demonstrou confiança para o duelo.
- As expectativas são as melhores, estamos confiantes e acreditamos muito no nosso trabalho - completou a jogadora
Até o momento na competição, o time dirigido por Celso Silva têm doze pontos em nove jogos e busca se aproximar dos líderes Santos e Corinthians, que estão com 24. A décima rodada terá sequência ao longo da semana, com jogos na quarta e quinta, dias 23 e 24, respectivamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados