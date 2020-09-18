Após marcar contra o Cruzeiro, Rafa Barros projeta o próximo duelo do Flamengo no futebol feminino

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Na última rodada do Campeonato Brasileiro A1 de futebol feminino, o Flamengo/Marinha ficou no empate, em casa, diante do Cruzeiro. A atacante Rafa Barros balançou as redes para as Meninas da Gávea. Após o resultado, ela falou sobre o momento em que vive e a alegria de marcar com a camisa do rubro-negro.

- É realmente maravilhoso fazer gol pelo Flamengo. O gol é o ápice do futebol, e quando isso acontece é um alívio, fico muito feliz - disse a atleta, que tem dois gols em oito jogos disputados pelo clube neste Brasileiro A1.

Com doze pontos no campeonato, o Flamengo/Marinha busca encostar no topo da tabela e enfrentará o Vitória no próximo domingo, às 15h30, no Barradão, em partida válida pela décima rodada da competição. Vale destacar que a equipe baiana ainda não pontuou no torneio. Com isso, a atacante Rafa Barros demonstrou confiança para o duelo.

- As expectativas são as melhores, estamos confiantes e acreditamos muito no nosso trabalho - completou a jogadora