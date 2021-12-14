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Após luz verde do Manchester United, Barcelona vê Cavani com bons olhos

Atacante do Manchester United busca uma saída da Premier League e já demonstrou vontade em vestir a camisa blaugrana. Uruguaio chegaria para substituir Aguero...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 08:37

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 08:37

O Manchester United deu luz verde para Cavani negociar com outra equipe na janela de transferências de janeiro e o Barcelona é um dos interessados, segundo o "Sport". No entanto, os culés estão preocupados por conta de uma lesão no tendão do veterano que não o deixa jogar frequentemente.O clube catalão, que teve o 3º pior ataque na fase de grupos da Champions League, busca um centroavante que tenha o cheiro de gol. Portanto, os culés não se permitem errar no mercado e contratar mais uma peça que vá fazer visitas constantes ao departamento médico.
> Veja a tabela da La Liga
Cavani cobra um salário muito alto e caso seja contratado pelo time blaugrana, seria para jogar de início. Ao que tudo indica, o atacante começa a superar os problemas físicos e tem cerca de 15 dias para provar que está apto para seguir na Europa.
Na atual temporada, o camisa 21 participou de oito partidas, sendo apenas duas como titular, e marcou um gol. O centroavante tem contrato com os Red Devils até o fim da temporada e pode sair sem custos no verão europeu, mas o Manchester United deve buscar um dinheiro em cima do uruguaio no próximo mês.
Crédito: (Foto:ALEKSANDRASZMIGIEL/AFP/POOL

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