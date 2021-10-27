Após liberação da prefeitura, Vasco aumenta para 15.000 a carga de ingressos para o jogo contra o CSA

Com o Decreto Municipal Nº 49692, que autoriza 100% de público nos estádios, o Vasco anunciou o aumento da carga de ingressos de 9.500 para 15.000 tickets, para a partida da próxima sexta-feira, às 21h30, contra o CSA, em São Januário, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As vendas começaram no início da tarde da última terça-feira.
Esse aumento também é possível graças ao avanço das obras no estádio de São Januário. Dessa forma, são 10.000 ingressos populares para a arquibancada, com valores a partir de R$12 (Sócio Gigante), e 5.000 para o setor social. Até o momento. 5.764 ingressos já foram emitidos para o duelo decisivo contra a equipe alagoana.
O valor dos bilhetes varia de acordo com a categoria de sócio-torcedor (Gigante), incluindo não-sócios. Determinadas categorias precisam fazer apenas o check-in, sem qualquer custo para a aquisição do bilhete, além da troca do ingresso + pulseira. O Vasco aumentou o número de pontos de troca, e o torcedor pode conferir locais e horários abaixo.
O Cruz-Maltino conquistou o direito de adotar o regime híbrido de acesso ao estádio para a partida contra o CSA. Os torcedores que já estiverem com o esquema vacina completo, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, não precisarão fazer o teste de antígeno para a Covid-19.
Cabe salientar que as vendas ficarão disponíveis até às 17h30 do dia do jogo e não haverá venda de ingressos em pontos físicos.PLANOS E VALORES POR SETOR
Setor Social:Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00
Setor Arquibancada:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$12,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$12,00Estatutário Norte a Sul – R$20,00Estatutário Camisas Negras – R$20,00Estatutário – R$20,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$12,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$12,00Norte a Sul – R$20,00Camisas Negras – R$36,00
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA POR PLANO E RATING:
Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 26/10 às 12hEstatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 26/10 às 13hColina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 26/10 às 14hCaldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 26/10 às 15hColina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 26/10 às 16hCaldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 26/10 às 17hCamisas Negras – 1 Estrela – 26/10 às 18hPúblico Geral – 26/10 às 19h
* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus
Será necessária a retirada de ingresso físico e pulseira específica para a partida em pontos de troca, por determinação da Polícia Militar, para que o torcedor vascaíno tenha acesso à São Januário.
PONTOS DE RETIRADA E HORÁRIOS
Quarta-feira, 27/10:
Bilheteria Mega Loja – 10h às 17hBilheteria 5 – 10h às 17h
Quinta-feira, 28/10:
Bilheteria Mega Loja – 10h às 17hBilheteria 5 – 10h às 17hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 10h às 17hSede Náutica da Lagoa – 10h às 17hSede do Calabouço – 12h às 19hGigante da Colina Bangu Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Shopping Carioca – 14h às 21hGigante da Colina Shopping Nova América – 14h às 21hGigante da Colina Icaraí – 12h às 19hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Méier – 14h às 21hGigante da Colina Copacabana – 12h30 às 19h30Gigante da Colina Via Parque Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Rocinha – 14h às 21hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 14h às 21hGigante da Colina Park Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Top Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Boulevard – 14h às 21hGigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21hGigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21hGigante da Colina Aerotown – 14h às 21hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Shopping Caxias – 14h às 21h
Sexta-feira, 29/10 – Dia do jogo:
Bilheteria Mega Loja – 10h às 17hBilheteria 5 – 10h às 17hSede Náutica da Lagoa – 10h às 17hSede do Calabouço – 12h às 19hGigante da Colina Bangu Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Shopping Carioca – 14h às 21hGigante da Colina Shopping Nova América – 14h às 21hGigante da Colina Icaraí – 12h às 19hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Méier – 14h às 21hGigante da Colina Copacabana – 12h30 às 19h30Gigante da Colina Via Parque Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Rocinha – 14h às 21hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 14h às 21hGigante da Colina Park Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Top Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Boulevard – 14h às 21hGigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21hGigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21hGigante da Colina Aerotown – 14h às 21hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Shopping Caxias – 14h às 21h
ACESSO AO ESTÁDIO
Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico, documento original com foto e pulseira entregue em um dos pontos de retirada.
Social – portão principal e portão 19Arquibancada – portões 8, 9A, 9B e 9C