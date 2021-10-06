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Após lesão e sacrifício em campo, Sarrafiore recebe apoio no Vasco: 'O grupo está totalmente fechado'

Argentino ficou no gramado mesmo sem condições de jogo nos minutos finais da partida contra o Confiança. Gabriel Pec deixa as portas do clube abertas para o companheiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 16:20

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 16:20

Crédito: Sarrafiore faz parte do grupo de estrangeiros do Vasco, mas não deverá mais jogar pelo time (Rafael Ribeiro/Vasco
Eram os últimos minutos do jogo contra o Confiança, no último domingo. O Vasco vencia, mas o clima era de tensão. Para piorar, Martín Sarrafiore fazia número em campo. O time já havia feito as cinco substituições. Ainda sem saber da gravidade do problema físico, o argentino tentava se reerguer. Após o apito final, foi constatada a necessidade de cirurgia. É improvável, assim, que ele retorne aos gramados ainda este ano. Por isso mesmo, recebeu apoio dos demais jogadores.- No campo, eu não sabia o que tinha acontecido. Quando ele chegou, falou "o joelho", os caras (departamento médico) avaliaram, falaram que foi o (ligamento) cruzado, ficamos muito triste, mas não faltou apoio. O grupo está totalmente fechado e o Vasco está de portas abertas para ele. Vamos torcer para a recuperação dele logo, que ele volte o mais rapidamente possível porque ele já ajudou a gente bastante - afirmou o meia-atacante Gabriel Pec.
Emprestado pelo Internacional, Sarrafiore tem contrato com o Vasco até dezembro. Ele disputou 18 partidas até aqui e marcou três gols. Ele se manifestou no Instagram sobre o ocorrido.
- Quero dizer que fiz e faria tudo de novo pelo Vasco, clube que me abriu as portas para a retomada da minha carreira - publicou. -> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Sem Sarrafiore como opção, o Vasco segue a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa. O duelo é neste sábado.

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