Após lesão e sacrifício em campo, Sarrafiore recebe apoio no Vasco: 'O grupo está totalmente fechado'

Eram os últimos minutos do jogo contra o Confiança, no último domingo. O Vasco vencia, mas o clima era de tensão. Para piorar, Martín Sarrafiore fazia número em campo. O time já havia feito as cinco substituições. Ainda sem saber da gravidade do problema físico, o argentino tentava se reerguer. Após o apito final, foi constatada a necessidade de cirurgia. É improvável, assim, que ele retorne aos gramados ainda este ano. Por isso mesmo, recebeu apoio dos demais jogadores.- No campo, eu não sabia o que tinha acontecido. Quando ele chegou, falou "o joelho", os caras (departamento médico) avaliaram, falaram que foi o (ligamento) cruzado, ficamos muito triste, mas não faltou apoio. O grupo está totalmente fechado e o Vasco está de portas abertas para ele. Vamos torcer para a recuperação dele logo, que ele volte o mais rapidamente possível porque ele já ajudou a gente bastante - afirmou o meia-atacante Gabriel Pec.