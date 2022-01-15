Após infecção em um dos pontos de cirurgia, Rodrigo Caio, do Flamengo recebe alta

O Flamengo iniciou o sábado (15) com uma boa perspectiva. O clube informou que o zagueiro Rodrigo Caio recebeu alta hospitalar após ter passado dias internado devido a uma infecção em um dos pontos da cirurgia à qual foi submetido no joelho, em dezembro de 2021. O Rubro-Negro não informou quando o defensor se reapresentará. No sábado passado, Rodrigo Caio passou por uma punção para retirada de líquido do local, que ficou inchado. O inchaço comprometia os movimentos articulares do zagueiro.

Rodrigo Caio passou por uma artroscopia no dia 7 de dezembro e, após a virada do ano, relatou que estava com uma inflamação de um dos pontos no local da cirurgia. Desde o último dia 2, o jogador estava internado e passando por tratamento com antibiótico de forma venosa.

Com isto, ele não pôde se reapresentar com o restante do elenco no dia 10. O departamento médico do clube desistiu da punção.