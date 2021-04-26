Após Guardiola, Tuchel também critica novo formato da Champions

O técnico Thomas Tuchel, do Chelsea, assim como Pep Guardiola, criticou o novo formato da Champions League que deve começar na temporada 2024/2025. O alemão não ficou satisfeito com o aumento do número de partidas em um calendário já apertado.- Não gostei. Só vejo mais partidas e com o calendário que nós temos é difícil ficar entusiasmado. Todos os técnicos e jogadores terão a mesma opinião. Não é mais qualidade, somente mais jogos. Não estou feliz, mas não desempenhei nenhum papel (no desenvolvimento) dela.
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Chelsea e Manchester City, equipes dos dois treinadores que fizeram críticas públicas ao principal torneio da Uefa, estavam entre os fundadores da Superliga Europeia. Ambos os clubes também estão nas semifinais da atual edição da Champions League.