Após Guardiola, Tuchel também critica novo formato da Champions

O técnico Thomas Tuchel, do Chelsea, assim como Pep Guardiola, criticou o novo formato da Champions League que deve começar na temporada 2024/2025. O alemão não ficou satisfeito com o aumento do número de partidas em um calendário já apertado.- Não gostei. Só vejo mais partidas e com o calendário que nós temos é difícil ficar entusiasmado. Todos os técnicos e jogadores terão a mesma opinião. Não é mais qualidade, somente mais jogos. Não estou feliz, mas não desempenhei nenhum papel (no desenvolvimento) dela.