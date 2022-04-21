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Após goleada na Copa do Brasil, Luís Castro prega cautela no Botafogo: 'Ser fiéis aos princípios'

Glorioso vence Ceilândia em Brasília e abre vantagem para segundo jogo no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 00:38

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 00:38

O Botafogo venceu o Ceilândia por 3 a 0 e abriu uma boa vantagem para o jogo de volta na Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Luís Castro elogiou o desempenho do time, mas ressalvou que a equipe tem que se manter fiel aos princípios e ideias do trabalho.> ATUAÇÕES: Kanu é o artilheiro da noite e Victor Sá desequilibra em goleada do Botafogo; veja notas
> 'Poder viver esse momento é grandioso': Kanu destaca fase do Botafogo após vitória na Copa do Brasil
- Nós não podemos, em função daquilo que está a acontecer, de pior ou de bom, abandonar o nosso caminho. Nosso caminho é ser fiéis aos princípios ofensivos, defensivos e transições para a equipe em bolas paradas. Em determinados momentos do jogo, nós estávamos a levar o jogo para o caos por uma solução bem simples - afirmou Castro.
O próximo duelo entre as equipes será no dia 12 de maio, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Mas antes, no próximo domingo, o Alvinegro enfrenta o Atlético-GO, o Juventude e o Flamengo, pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Crédito: AcadajogoBotafogomostraestarassimilandoideiasdotécnicoLuísCastro(Foto:VítorSilva/Botafogo

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