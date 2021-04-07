  • Após goleada, Flamengo domina seleção da rodada do Carioca com seis representantes; confira
Após goleada, Flamengo domina seleção da rodada do Carioca com seis representantes; confira

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:06

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Além de recolocar o Flamengo na liderança da Taça Guanabara, a goleada por 5 a 1 sobre o Madureira, na última segunda-feira, fez o clube dominar a seleção da 8ª rodada do Estadual. Em eleição popular, seis dos 11 selecionados são da equipe rubro-negra.
Somente na defesa, o Flamengo teve três representantes: Isla, Filipe Luís e Rodrigo Caio. Os laterais deram uma assistência cada, enquanto o zagueiro, que fazia sua estreia na temporada, teve atuação sólida e ainda participou do terceiro gol rubro-negro.
No meio-campo, Gerson e Arrascaeta foram os selecionados. O volante marcou o segundo gol do Flamengo na partida e ainda deu assistência para o último, marcado pelo meia uruguaio.
No ataque, Gabigol completou a lista dos eleitos rubro-negros. O atacante marcou dois e ainda atingiu a marca de 73 gols com a camisa do Flamengo, se tornando assim o maior artilheiro do clube no século XXI.
A seleção completa da 8ª rodada do Carioca foi: Neguete (Portuguesa); Isla, Nino (Fluminense), Rodrigo Caio e Filipe Luís; Gerson, Martinelli (Fluminense), Arrascaeta e Nenê (Fluminense); Gabigol e Tiago Reis (Vasco).
Bom retrospecto recente em finais pode ser aliado do Flamengo para conquistar a Supercopa; veja raio-x
O Flamengo é o atual líder da Taça Guanabara, com 19 pontos. Na próxima rodada, o clube terá pela frente o clássico contra o Vasco. Antes, a equipe disputará a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, A decisão está marcada para este domingo, às 11h (de Brasília), e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

