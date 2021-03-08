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Após goleada do Botafogo, Nazário faz avaliação pessoal: 'Rendo mais pelo meio do que nas beiradas'

Meio-campista elogiou a atuação do Alvinegro diante do Resende e destacou o fato de atuar como um "camisa 10", um meio-campista avançado pelo centro do gramado...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 22:26

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 22:26
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Bruno Nazário foi um dos principais expoentes do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre Resende, neste domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O meio-campista deu duas assistências e participou indiretamente de outro gol.
Após a partida, o camisa 10 elogiou a atuação da equipe comandada por Marcelo Chamusca. Em uma forma individual, Nazário afirmou que rende mais como meio-campista central, posição que tem atuado com o novo treinador.
- Feliz pela partida, todos foram excelentes. Consistentes na marcação, a gente tá sabendo o que fazer na marcação. Eu rendo mais pelo meio do que pelas beiradas, estou feliz pelo meio - afirmou.
O Botafogo já vira a chave. Na próxima quarta-feira, o compromisso é pela Copa do Brasil, diante do Moto Club, no Maranhão. A classificação será decidida em jogo único.
- Não pode vacilar. No ano passado a gente viu como é a Copa do Brasil. Já fui campeão. Agora é virar a chave e se Deus quiser vamos sair com essa classificação - completou.

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