Após goleada do Botafogo, Nazário faz avaliação pessoal: 'Rendo mais pelo meio do que nas beiradas'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Bruno Nazário foi um dos principais expoentes do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre Resende, neste domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O meio-campista deu duas assistências e participou indiretamente de outro gol.

Após a partida, o camisa 10 elogiou a atuação da equipe comandada por Marcelo Chamusca. Em uma forma individual, Nazário afirmou que rende mais como meio-campista central, posição que tem atuado com o novo treinador.

- Feliz pela partida, todos foram excelentes. Consistentes na marcação, a gente tá sabendo o que fazer na marcação. Eu rendo mais pelo meio do que pelas beiradas, estou feliz pelo meio - afirmou.

O Botafogo já vira a chave. Na próxima quarta-feira, o compromisso é pela Copa do Brasil, diante do Moto Club, no Maranhão. A classificação será decidida em jogo único.