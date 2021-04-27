Após goleada, Botafogo domina seleção da rodada do Carioca

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Apesar de ter feito uma campanha irregular na Taça Guanabara, o Botafogo encerrou a participação na primeira parte do Campeonato Carioca em grande estilo, goleando o Macaé por 4 a 0. O resultado fez com que o Alvinegro dominasse a seleção da 10ª rodada do torneio, com quatro representantes.

O goleiro Douglas Borges, o zagueiro Kanu e os meio-campistas Pedro Castro e Rickson foram os escolhidos a entrarem na "Seleção da Galera". O resto do time é completado com quatro jogadores do Flamengo, um da Portuguesa e dois do Vasco.

Eis a equipe: Douglas Borges (Botafogo); Matheuzinho (Flamengo), Kanu (Botafogo), Gustavo Henrique (Flamengo), Renê (Flamengo); Chay (Portuguesa), Andrey (Vasco), Rickson (Botafogo), Pedro Castro (Botafogo); Vitinho (Flamengo), Cano (Vasco).