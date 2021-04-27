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futebol

Após goleada, Botafogo domina seleção da rodada do Carioca

Alvinegro tem quatro representantes no onze inicial "da galera"; Rickson, que marcou gol como profissional diante do Macaé entra na equipe...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 14:07
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Apesar de ter feito uma campanha irregular na Taça Guanabara, o Botafogo encerrou a participação na primeira parte do Campeonato Carioca em grande estilo, goleando o Macaé por 4 a 0. O resultado fez com que o Alvinegro dominasse a seleção da 10ª rodada do torneio, com quatro representantes.
O goleiro Douglas Borges, o zagueiro Kanu e os meio-campistas Pedro Castro e Rickson foram os escolhidos a entrarem na "Seleção da Galera". O resto do time é completado com quatro jogadores do Flamengo, um da Portuguesa e dois do Vasco.
Eis a equipe: Douglas Borges (Botafogo); Matheuzinho (Flamengo), Kanu (Botafogo), Gustavo Henrique (Flamengo), Renê (Flamengo); Chay (Portuguesa), Andrey (Vasco), Rickson (Botafogo), Pedro Castro (Botafogo); Vitinho (Flamengo), Cano (Vasco).
Mesmo tendo vencido o Macaé, o Botafogo já não tinha chances de classificação às semifinais do Carioca. O Alvinegro começará a disputa da Taça Rio no próximo fim de semana, diante do Nova Iguaçu, no Estádio Nilton Santos.

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