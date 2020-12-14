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futebol

Após gol salvador, Cano celebra empate do Vasco: 'Não merecíamos perder'

Centroavante argentino mostrou, mais uma vez, o faro artilheiro, chegou a 21 gols na temporada, e garantiu o empate para o Cruz-Maltino em São Januário...

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 23:12

LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 23:12
Crédito: Germán Cano é responsável por mais de 50% dos gols do Vasco nesta temporada (DANIEL JAYO/AFP
O Vasco, mais uma vez, precisou dele. E ele estava lá. Foi com um gol de Germán Cano, nos acréscimos do segundo tempo, que o Cruz-Maltino garantiu o empate com o Fluminense, na noite deste domingo, em São Januário. Ele celebrou o gol e o resultado, uma vez que o time pressionou para consegui-lo.- Muito contente pelo gol e pelo empate. Não merecíamos perder. Temos que seguir lutando, trabalhando - afirmou, à beira do campo, ao canal de televisão por assinatura Premiere.
Com o 1 a 1, o Vasco segue na 17ª posição, agora com 25 pontos. O próximo compromisso do Cruz-Maltino é diante do Santos, no próximo domingo.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

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